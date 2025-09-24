Пєсков обурений: чому незадоволений Кремль

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москву не влаштовують країни, які Київ називає можливими місцями для мирних переговорів. Про це він розповів російським пропагандистам із РБК.

Заява Дмитра Пєскова

Критика “нейтральних” держав



За словами Пєскова, Україна раніше пропонувала низку варіантів, які Кремль вважає "абсолютно неприйнятними". Він згадав, зокрема, Швейцарію та Австрію, заявивши, що ці країни "де-факто вже не є нейтральними".



При цьому він не дав чіткої відповіді щодо Казахстану, який називався серед альтернативних майданчиків.



"Образа" Кремля



Натомість Пєсков обурився тим, що президент України не розглядає Москву як можливе місце зустрічі.

"Чому б не приїхати, якщо ти справді відкритий для діалогу?" — сказав він, натякаючи, що лише російська столиця є "правильним" варіантом.

Контекст



Україна наполягає, що будь-які переговори можливі лише на умовах поваги до міжнародного права та визнання територіальної цілісності. Натомість Росія прагне нав’язати власний порядок денний і контролювати не тільки зміст, а й формат можливих переговорів.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у межах операцій, спрямованих на ослаблення наступального потенціалу російської армії та ускладнення її постачань паливом і боєприпасами, Збройні Сили України минулої ночі і 22 вересня завдали серії влучань по кількох стратегічних інфраструктурних об’єктах на території держави-агресора. За попередніми повідомленнями, враження торкнулися нафтових і газових об’єктів, а також виробництв, що забезпечують російські війська безпілотними апаратами.