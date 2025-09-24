ЗСУ пекельно вдарили по території Росії

У межах операцій, спрямованих на ослаблення наступального потенціалу російської армії та ускладнення її постачань паливом і боєприпасами, Збройні Сили України минулої ночі і 22 вересня завдали серії влучань по кількох стратегічних інфраструктурних об’єктах на території держави-агресора. За попередніми повідомленнями, враження торкнулися нафтових і газових об’єктів, а також виробництв, що забезпечують російські війська безпілотними апаратами.

Атака на російські обʼєкти

Удар по "Газпром Нефтехім-Салават" (Республіка Башкортостан)



В ніч на 24 вересня підрозділи Сил оборони вразили територію нафтопереробного заводу "Газпром Нефтехім-Салават". За попередніми даними, пошкоджено одну з ключових установок — установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. На підприємстві розпочалася пожежа, тривають роботи з ліквідації наслідків.



Цей завод раніше переробляв до 10 мільйонів тонн нафти на рік і відомий як один із важливих постачальників рідкого ракетного пального в Росії. Пошкодження такої установки має безпосередній вплив на можливості ворога з виготовлення специфічних паливних компонентів для військової техніки.

Ураження нафтотранспортної інфраструктури у Волгоградській області

Крім того, за повідомленнями, вогнем були уражені кілька об’єктів у Волгоградській області, пов’язаних із транспортуванням сирої нафти. Зокрема, постраждали нафтоперекачувальна станція "Кузьмичи-1", що є частиною транспортної системи для постачання сировини в південні регіони, а також станція "Зензеватка", яка обслуговує магістральний нафтопровід "Куйбишев—Тихорецьк". Пошкодження таких вузлів ускладнюють логістику перекачування нафти до нафтопереробних підприємств і портів.

Удар по виробництву БПЛА в Бєлгородській області (Валуйки)



Ще одне повідомлене ураження стосується підприємства у Валуйках (Бєлгородська область), яке було задіяне у виробництві безпілотних літальних апаратів. За попередніми даними, по об’єкту зафіксовано влучання та пожежу. Прицільні удари по виробничих майданчиках БПЛА спрямовані на обмеження спроможностей ворога наносити удари з повітря та морських районів.



Попередня місія: пошкоджено Астраханський газопереробний завод (22 вересня)



Окремо підтверджено результати однієї з попередніх операцій — 22 вересня далекобійні засоби Сил оборони уразили Астраханський газопереробний завод. Внаслідок ураження були пошкоджені ділянки виробництва, що призвело до зупинки частини технологічного циклу. Астраханський ГПЗ — один із найбільших у світі газохімічних комплексів і важливий виробник сірки, зокрема для промислового використання в РФ: за наявними даними, цей завод забезпечує до 66% російського виробництва сірки, а його річні потужності становлять до 3,2 млн тонн переробки нафтопродуктів. Зупинка або обмеження роботи подібних підприємств має прямий ефект на виробництво матеріалів, що використовуються у військовій промисловості.



Ступінь уражень і подальші дії



Офіційна інформація щодо повного масштабу руйнувань, відповідальності за удари та можливих жертв наразі уточнюється. За попередніми повідомленнями, на місцях відбувається гасіння пожеж і оцінка збитків. Сили оборони підкреслюють, що такі операції спрямовані на послаблення логістики, виробничих можливостей та бойового потенціалу противника, аби знизити його здатність вести наступальні дії проти України.



Чому це важливо

Скоординовані удари по нафто- та газопереробним об’єктам, насосним станціям і виробництвам БПЛА — частина стратегії, що має декілька цілей:

• ускладнити постачання пального й мастильних матеріалів для російської армії;

• зупинити або обмежити виробництво компонентів, необхідних для військової техніки (включно з ракетним паливом та вибуховими компонентами);

• скоротити можливості ворога з підтримки авіаційних і безпілотних ударів.

Сили оборони наголошують, що операції такого типу триватимуть, доки російська федерація не припинить збройної агресії проти України. Ми стежимо за оновленнями і опублікуємо офіційні дані, як тільки вони стануть доступними.

