ВСУ адски ударили по территории России

В рамках операций, направленных на ослабление наступательного потенциала российской армии и усложнение ее снабжений топливом и боеприпасами, Вооруженные Силы Украины минувшей ночью и 22 сентября нанесли серию попаданий по нескольким стратегическим инфраструктурным объектам на территории государства-агрессора. По предварительным сообщениям, впечатления коснулись нефтяных и газовых объектов, а также производств, снабжающих российские войска беспилотными аппаратами.

Атака на российские объекты

Удар по "Газпром Нефтехим-Салават" (Республика Башкортостан)



В ночь на 24 сентября подразделения Сил обороны поразили территорию нефтеперерабатывающего завода "Газпром Нефтехим-Салават". По предварительным данным, повреждена одна из ключевых установок — установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. На предприятии начался пожар, продолжаются работы по ликвидации последствий.



Этот завод ранее перерабатывал до 10 миллионов тонн нефти в год и известен как один из важнейших поставщиков жидкого ракетного горючего в России. Повреждение такой установки оказывает непосредственное влияние на возможности врага по изготовлению специфических топливных компонентов для военной техники.

Поражение нефтетранспортной инфраструктуры в Волгоградской области

Кроме того, по сообщениям, огнем были поражены несколько объектов в Волгоградской области, связанных с транспортировкой сырой нефти. В частности, пострадали нефтеперекачивающая станция "Кузьмичи-1", являющаяся частью транспортной системы для поставки сырья в южные регионы, а также станция "Зензеватка", обслуживающая магистральный нефтепровод "Куйбышев—Тихорец". Повреждения таких узлов затрудняют логистику перекачки нефти в нефтеперерабатывающие предприятия и порты.

Удар по производству БПЛА в Белгородской области (Валуйки)



Еще одно уведомленное поражение касается предприятия в Валуйках (Белгородская область), задействованного в производстве беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, по объекту зафиксировано попадание и пожар. Прицельные удары по производственным площадкам БПЛА направлены на ограничение возможности врага наносить удары с воздуха и морских районов.



Предыдущая миссия: поврежден Астраханский газоперерабатывающий завод (22 сентября)



Отдельно подтверждены результаты одной из предыдущих операций — 22 сентября дальнобойные средства сил обороны поразили Астраханский газоперерабатывающий завод. В результате поражения были повреждены участки производства, что привело к остановке части технологического цикла. Астраханский ГПЗ – один из крупнейших в мире газохимических комплексов и важный производитель серы, в том числе для промышленного использования в РФ: по имеющимся данным, этот завод обеспечивает до 66% российского производства серы, а его годовые мощности составляют до 3,2 млн. тонн переработки нефтепродуктов. Остановка или ограничение работы подобных предприятий оказывает прямой эффект на производство материалов, используемых в военной промышленности.



Степень поражений и последующие действия



Официальная информация о полном масштабе разрушений, ответственности за удары и возможных жертвах уточняется. По предварительным сообщениям, на местах происходит тушение пожаров и оценка ущерба. Силы обороны подчеркивают, что такие операции направлены на ослабление логистики, производственных возможностей и боевого потенциала противника, чтобы снизить способность вести наступательные действия против Украины.



Почему это важно

Скоординированные удары по нефте- и газоперерабатывающим объектам, насосным станциям и производствам БПЛА — часть стратегии, которая имеет несколько целей:

• усложнить поставки горючего и смазочных материалов для российской армии;

• остановить или ограничить производство компонентов, необходимых для военной техники (включая ракетное топливо и взрывчатые компоненты);

• сократить возможности врага по поддержке авиационных и беспилотных ударов.

Силы обороны отмечают, что операции такого типа будут продолжаться до тех пор, пока российская федерация не прекратит вооруженную агрессию против Украины. Мы следим за обновлениями и опубликуем официальные данные, как только они станут доступны.

