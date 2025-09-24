Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москву не устраивают страны, которые Киев называет возможными местами для мирных переговоров. Об этом он рассказал российским пропагандистам из РБК.

Заявление Дмитрия Пескова

Критика "нейтральных" государств



По словам Пескова, Украина ранее предлагала ряд вариантов, которые Кремль считает "совершенно неприемлемыми". Он упомянул, в частности, Швейцарию и Австрию, заявив, что эти страны "де-факто уже не нейтральны".



При этом он не дал четкого ответа по Казахстану, который назывался среди альтернативных площадок.



"Обида" Кремля



В то же время Песков возмутился тем, что президент Украины не рассматривает Москву как возможное место встречи.

"Почему бы не приехать, если ты действительно открыт для диалога?" — сказал он, намекая, что только российская столица является "правильным" вариантом.

Контекст



Украина настаивает, что любые переговоры возможны только на условиях уважения международного права и признания территориальной целостности. Россия же стремится навязать собственную повестку дня и контролировать не только содержание, но и формат возможных переговоров.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в рамках операций, направленных на ослабление наступательного потенциала российской армии и усложнение ее снабжений топливом и боеприпасами, Вооруженные Силы Украины минувшей ночью и 22 сентября нанесли серию попаданий по нескольким стратегическим инфраструктурным объектам на территории государства-агрессора. По предварительным сообщениям, впечатления коснулись нефтяных и газовых объектов, а также производств, снабжающих российские войска беспилотными аппаратами.