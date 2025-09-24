logo

BTC/USD

113488

ETH/USD

4173.7

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Песков возмущен: почему недоволен Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

Песков возмущен: почему недоволен Кремль

В Кремле недовольны предложенными Украиной площадками для переговоров

24 сентября 2025, 19:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москву не устраивают страны, которые Киев называет возможными местами для мирных переговоров. Об этом он рассказал российским пропагандистам из РБК.

Песков возмущен: почему недоволен Кремль

Заявление Дмитрия Пескова

Критика "нейтральных" государств

По словам Пескова, Украина ранее предлагала ряд вариантов, которые Кремль считает "совершенно неприемлемыми". Он упомянул, в частности, Швейцарию и Австрию, заявив, что эти страны "де-факто уже не нейтральны".

При этом он не дал четкого ответа по Казахстану, который назывался среди альтернативных площадок.

"Обида" Кремля

В то же время Песков возмутился тем, что президент Украины не рассматривает Москву как возможное место встречи.

"Почему бы не приехать, если ты действительно открыт для диалога?" — сказал он, намекая, что только российская столица является "правильным" вариантом.

Контекст

Украина настаивает, что любые переговоры возможны только на условиях уважения международного права и признания территориальной целостности. Россия же стремится навязать собственную повестку дня и контролировать не только содержание, но и формат возможных переговоров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в рамках операций, направленных на ослабление наступательного потенциала российской армии и усложнение ее снабжений топливом и боеприпасами, Вооруженные Силы Украины минувшей ночью и 22 сентября нанесли серию попаданий по нескольким стратегическим инфраструктурным объектам на территории государства-агрессора. По предварительным сообщениям, впечатления коснулись нефтяных и газовых объектов, а также производств, снабжающих российские войска беспилотными аппаратами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ru/politics/24/09/2025/68d39c749a79470645e21c11
Теги:

Новости

Все новости