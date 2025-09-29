Экс-министр приговорен к смертной казни

В Китае бывшего министра сельского хозяйства и сельских дел, а также секретаря парткома Тан Жэньцзяня признали виновным в масштабной взяточничестве. Суд вынес приговор – смертная казнь с отсрочкой исполнения на два года. Дополнительно ему назначено пожизненное лишение политических прав и полная конфискация личного имущества.

Китайский экс-министр

По данным следствия, чиновник на протяжении 2007-2024 годов, находясь на разных государственных должностях, получал взятки в виде наличных и имущества на сумму более 268 миллионов юаней, что эквивалентно почти 37,6 миллиона долларов США.

Агентство Reuters отмечает, что расследование по делу Тан Жэньцзяня продвигалось чрезвычайно быстрыми темпами, что нетипично для подобных процессов в КНР. Журналисты напоминают: ранее под следствием из-за коррупционных скандалов оказались и высокопоставленные военные — в частности, министр обороны Ли Шанфу и его предшественник Вэй Фэнхе.

Этот приговор рассматривается как часть масштабной антикоррупционной кампании китайских властей, направленной на демонстрацию жесткой позиции Пекина по поводу злоупотреблений в высших эшелонах власти.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с резким предупреждением на Варшавском форуме безопасности, подчеркнув, что Европа не может больше жить в иллюзиях мирного времени. Он подчеркнул: главная задача для политических лидеров сегодня — донести до общества и союзников из трансатлантического сообщества, что война уже продолжается.

По словам польского премьера, это противостояние имеет новую форму и не похоже на классические войны прошлых десятилетий. Тем не менее, оно требует одинакового уровня мобилизации и осознания опасности. "Мы этого не стремились, нам это не нравится, но мы имеем дело с войной нового типа", — отметил он.

