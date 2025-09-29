Экс-министр приговорен к смертной казни

Рубрики
В Китае бывшего министра сельского хозяйства и сельских дел, а также секретаря парткома Тан Жэньцзяня признали виновным в масштабной взяточничестве. Суд вынес приговор – смертная казнь с отсрочкой исполнения на два года. Дополнительно ему назначено пожизненное лишение политических прав и полная конфискация личного имущества.
Китайский экс-министр
По данным следствия, чиновник на протяжении 2007-2024 годов, находясь на разных государственных должностях, получал взятки в виде наличных и имущества на сумму более 268 миллионов юаней, что эквивалентно почти 37,6 миллиона долларов США.
Агентство Reuters отмечает, что расследование по делу Тан Жэньцзяня продвигалось чрезвычайно быстрыми темпами, что нетипично для подобных процессов в КНР. Журналисты напоминают: ранее под следствием из-за коррупционных скандалов оказались и высокопоставленные военные — в частности, министр обороны Ли Шанфу и его предшественник Вэй Фэнхе.
Этот приговор рассматривается как часть масштабной антикоррупционной кампании китайских властей, направленной на демонстрацию жесткой позиции Пекина по поводу злоупотреблений в высших эшелонах власти.