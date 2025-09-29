Шокирующая схема: из Украины пытались продать артиллерию украинских сил обороны в РФ

Служба безопасности Украины предупредила незаконный вывоз из государства стратегически важных комплектующих в корабельные артиллерийские системы, стоимость которых оценивается почти в 1,5 миллиона долларов США.

Продажа оружия в рф

Следствие установило, что сделку организовал предприниматель из Николаева. Используя военный хаос, он завладел образцами вооружения, среди которых шестиствольные автоматы АО-18 и универсальные установки АК-176М. Эти системы устанавливаются на боевые корабли для отражения атак скоростных целей, в том числе беспилотников и крылатых ракет.

Чтобы скрыть контрабанду, делец спрятал артиллерию в специально изготовленных контейнерах, которые выглядели снаружи как обычные бойлеры для воды. Планировалось, что груз под видом легального оборудования отправят на аффилированные предприятия в странах ЕС и Юго-Восточной Азии, после чего он должен попасть в Россию. Для легализации схемы бизнесмен подписал фиктивные договоры с подконтрольными иностранными структурами.

Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили его еще на этапе подготовки и задержали. Во время обысков на складах и офисах изъяли замаскированные артиллерийские установки, комплектующие к военным катерам и поддельную документацию. Все изъятое будет передано для нужд Сил обороны.

Фигурант уже сообщен о подозрении в готовке к контрабанде оружия, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201 УКУ). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается, следователи СБУ устанавливают всех причастных к преступлению. Оперативные мероприятия проводились в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

