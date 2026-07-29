Шоковані навіть нардепи: на що йдуть військовослужбовці ТЦК

Реформа, яку обіцяло Міністерство оборони України при міністрі Михайлі Федорові, так і не відбулася. А в Раді вказують на кричущі порушення військовослужбовців ТЦК.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що лише близько 39% працівників територіальних центрів комплектування мають бойовий досвід, тоді як решта ніколи не служили у бойових підрозділах.

Разумков нагадав, що раніше представники влади, зокрема президент, заявляли про необхідність комплектувати ТЦК переважно військовими, які пройшли фронт. За словами депутата, ці обіцянки не були виконані.

Політик також розкритикував методи роботи окремих працівників ТЦК. Він заявив про випадки насильства, незаконного застосування сили та корупційних зловживань, а також послався на повідомлення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини про окремі інциденти у територіальних центрах комплектування.

"Бо що більше людей вони бусифікують, то менше шансів їм самим опинитися на фронті! Тому дедалі частіше ми бачимо не законну мобілізацію, а свавілля!" — заявив Разумков.

За словами нардепа, військові на фронті також критикують бусифікацію.

“Саме військові, які сьогодні воюють на передовій, найкраще знають ціну таким діям. Вони відкрито говорять: нехай ті, хто сьогодні займається бусифікацією, самі очолюють підрозділи, куди вони відправляють людей, яких зловили на вулиці”, — зазначив політик.

Нардеп наголосив на необхідності ввести покарання для ТЦК за перевищення повноважень. Пропонує — обов'язкове відкриття проваджень за фактами можливого насильства з боку працівників ТЦК та посилення відповідальності посадовців за порушення правил військового обліку, зокрема штрафи до 170 тисяч гривень.

Також підсумував, якщо влада закриватиме очі на проблеми, то конфлікт у суспільстві тільки загострюватиметься.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що різко розкритикували військові.



