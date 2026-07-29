Військові уже не добирають слів: вимагають жорстко карати українців

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Кречмаровская Наталия
В Україні неодноразово викривали корупційні схеми ухилення від мобілізації. Нерідко військовозобов’язаним встановлюють інвалідність, щоб уникнути призову. Військові різко відреагували на чергове викриття.
Військові. Ілюстративне фото
Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін прокоментував чергову корупційну схему з фейковими інвалідностями, на якій “заробили” мільйони у Харківській області.
На його переконання, за такі злочини має бути найвища міра покарання.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що система бронювання від мобілізації опинилася на порозі нових трансформацій. Головні новини серпня стосуються можливого тимчасового зупинення оформлення відстрочок через портал "Дія" та суттєвого перегляду критеріїв для бізнесу. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які зміни очікують бронювання від мобілізації уже в серпні.
Три чат-боти сходяться в одному: серпень навряд чи принесе повне скасування бронювання, але може стати переломним для всієї системи. ШІ прогнозує посилення перевірок, перегляд статусів критично важливих підприємств і складніші умови для роботодавців. Бізнесу доведеться доводити не лише формальну відповідність критеріям, а й реальну важливість для економіки та оборони держави.