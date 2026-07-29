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Військові уже не добирають слів: вимагають жорстко карати українців

Підполковник ЗСУ Жорін наголошує на найвищому покаранні для учасників корупційних схем

29 липня 2026, 17:04
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Кречмаровская Наталия

В Україні неодноразово викривали корупційні схеми ухилення від мобілізації. Нерідко військовозобов’язаним встановлюють інвалідність, щоб уникнути призову. Військові різко відреагували на чергове викриття. 

Військові уже не добирають слів: вимагають жорстко карати українців

Військові. Ілюстративне фото

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін прокоментував чергову корупційну схему з фейковими інвалідностями, на якій “заробили” мільйони у Харківській області. 

“З***бали наші співвітчизники, які організовують подібні схеми і ті, хто цим успішно користується — хоча з останніми все і так ясно. Та найбільше тут дратує відсутність адекватних вироків в судах та відсутність реальних строків”, — не стримує обурення військовий ЗСУ. 

На його переконання, за такі злочини має бути найвища міра покарання.

“Всі ці люди мають провести решту свого нікчемного життя у вʼязницях”, — підсумував військовий ЗСУ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що система бронювання від мобілізації опинилася на порозі нових трансформацій. Головні новини серпня стосуються можливого тимчасового зупинення оформлення відстрочок через портал "Дія" та суттєвого перегляду критеріїв для бізнесу. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які зміни очікують бронювання від мобілізації уже в серпні.

Три чат-боти сходяться в одному: серпень навряд чи принесе повне скасування бронювання, але може стати переломним для всієї системи. ШІ прогнозує посилення перевірок, перегляд статусів критично важливих підприємств і складніші умови для роботодавців. Бізнесу доведеться доводити не лише формальну відповідність критеріям, а й реальну важливість для економіки та оборони держави.



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Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/6118
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