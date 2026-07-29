Военные уже не подбирают слова: требуют жестко наказывать украинцев

В Украине неоднократно разоблачали коррупционные схемы уклонения от мобилизации. Нередко военнообязанным устанавливают инвалидность во избежание призыва. Военные резко отреагировали на очередное разоблачение.

Военные. Иллюстративное фото

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин прокомментировал очередную коррупционную схему с фейковыми инвалидностями, на которой заработали "миллионы" в Харьковской области.

"З***бали наши соотечественники, которые организуют подобные схемы и те, кто этим успешно пользуется — хотя с последними все и так ясно. Но больше всего здесь раздражает отсутствие адекватных приговоров в судах и отсутствие реальных сроков", — не сдерживает возмущение военный ВСУ.

По его убеждению, за такие преступления должна быть самая высокая мера наказания.

"Все эти люди должны провести остальную часть своей никчемной жизни в тюрьмах", — подытожил военный ВСУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что система бронирования от мобилизации оказалась на пороге новых трансформаций. Главные новости августа касаются возможной временной остановки оформления отсрочек через портал "Дия" и существенного пересмотра критериев для бизнеса. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие изменения ожидают бронирования от мобилизации уже в августе.

Три чат-бота сходятся в одном: август вряд ли принесет полную отмену бронирования, но может стать переломным для всей системы. ИИ прогнозирует усиление проверок, пересмотр статусов критически важных предприятий и более сложные условия для работодателей. Бизнесу придется доказывать не только формальное соответствие критериям, но реальную важность для экономики и обороны государства.