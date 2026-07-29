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Военные уже не подбирают слова: требуют жестко наказывать украинцев

Подполковник ВСУ Жорин отмечает необходимость наивысшего наказания для участников коррупционных схем

29 июля 2026, 17:04
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Кречмаровская Наталия

В Украине неоднократно разоблачали коррупционные схемы уклонения от мобилизации. Нередко военнообязанным устанавливают инвалидность во избежание призыва. Военные резко отреагировали на очередное разоблачение.

Военные уже не подбирают слова: требуют жестко наказывать украинцев

Военные. Иллюстративное фото

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин прокомментировал очередную коррупционную схему с фейковыми инвалидностями, на которой заработали "миллионы" в Харьковской области.

"З***бали наши соотечественники, которые организуют подобные схемы и те, кто этим успешно пользуется — хотя с последними все и так ясно. Но больше всего здесь раздражает отсутствие адекватных приговоров в судах и отсутствие реальных сроков", — не сдерживает возмущение военный ВСУ.

По его убеждению, за такие преступления должна быть самая высокая мера наказания.

"Все эти люди должны провести остальную часть своей никчемной жизни в тюрьмах", — подытожил военный ВСУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что система бронирования от мобилизации оказалась на пороге новых трансформаций. Главные новости августа касаются возможной временной остановки оформления отсрочек через портал "Дия" и существенного пересмотра критериев для бизнеса. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие изменения ожидают бронирования от мобилизации уже в августе.

Три чат-бота сходятся в одном: август вряд ли принесет полную отмену бронирования, но может стать переломным для всей системы. ИИ прогнозирует усиление проверок, пересмотр статусов критически важных предприятий и более сложные условия для работодателей. Бизнесу придется доказывать не только формальное соответствие критериям, но реальную важность для экономики и обороны государства.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/6118
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