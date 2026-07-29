Шокированы даже нардепы: на что идут военнослужащие ТЦК

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Кречмаровская Наталия
Реформа, которую обещало Министерство обороны Украины при министре Михаиле Федоре, так и не состоялась. А в Раде указывают на вопиющие нарушения военнослужащих ТЦК.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что только около 39% работников территориальных центров комплектования имеют боевой опыт, в то время как остальные никогда не служили в боевых подразделениях.
Разумков напомнил, что ранее представители власти, в частности президент, заявляли о необходимости комплектовать ТЦК преимущественно прошедшими фронт военными. По словам депутата, эти обещания не были исполнены.
Политик также подверг критике методы работы отдельных работников ТЦК. Он заявил о случаях насилия, незаконного применения силы и коррупционных злоупотреблений, а также сослался на уведомление Уполномоченного Верховной Рады по правам человека об отдельных инцидентах в территориальных центрах комплектования.
По словам нардепа, военные на фронте также критикуют бусификацию.
Нардеп отметил необходимость ввести наказание для ТЦК за превышение полномочий. Предлагает — обязательное открытие производств по фактам возможного насилия со стороны работников ТЦК и усиление ответственности должностных лиц за нарушение правил военного учета, в том числе штрафы до 170 тысяч гривен.
Также подытожил, если власть будет закрывать глаза на проблемы, то конфликт в обществе будет только обостряться.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что резко раскритиковали военные.