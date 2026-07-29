Шокированы даже нардепы: на что идут военнослужащие ТЦК

Реформа, которую обещало Министерство обороны Украины при министре Михаиле Федоре, так и не состоялась. А в Раде указывают на вопиющие нарушения военнослужащих ТЦК.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что только около 39% работников территориальных центров комплектования имеют боевой опыт, в то время как остальные никогда не служили в боевых подразделениях.

Разумков напомнил, что ранее представители власти, в частности президент, заявляли о необходимости комплектовать ТЦК преимущественно прошедшими фронт военными. По словам депутата, эти обещания не были исполнены.

Политик также подверг критике методы работы отдельных работников ТЦК. Он заявил о случаях насилия, незаконного применения силы и коррупционных злоупотреблений, а также сослался на уведомление Уполномоченного Верховной Рады по правам человека об отдельных инцидентах в территориальных центрах комплектования.

"Так чем больше людей они бусифицируют, тем меньше шансов им самим оказаться на фронте! Поэтому все чаще мы видим не законную мобилизацию, а произвол!" – заявил Разумков.

По словам нардепа, военные на фронте также критикуют бусификацию.

"Именно военные, которые сегодня воюют на передовой, лучше знают цену таким действиям. Они открыто говорят: пусть те, кто сегодня занимается бусификацией, сами возглавляют подразделения, куда они отправляют людей, которых поймали на улице", — отметил политик.

Нардеп отметил необходимость ввести наказание для ТЦК за превышение полномочий. Предлагает — обязательное открытие производств по фактам возможного насилия со стороны работников ТЦК и усиление ответственности должностных лиц за нарушение правил военного учета, в том числе штрафы до 170 тысяч гривен.

Также подытожил, если власть будет закрывать глаза на проблемы, то конфликт в обществе будет только обостряться.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что резко раскритиковали военные.



