«Сходили в АТБ за окупантами»: як українські бійці зачистили центр Купʼянську

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Група спеціального призначення 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно виконала бойове завдання в міській забудові Куп’янська. Під час розвідки центральної частини міста оператори ССО виявили позиції російських військовослужбовців, які облаштувалися у зруйнованому супермаркеті та житловому будинку поруч.
ССО зачистили центр Купʼянська
Після підтвердження даних було ухвалено рішення про проведення прямих дій. У результаті блискавичної спецоперації українські бійці знищили двох окупантів, ще двох захопили в полон. Операція пройшла без втрат з українського боку.
Дії групи ССО мали важливе тактичне значення — вони безпосередньо сприяли суміжним підрозділам Сил оборони у звільненні центральної частини Куп’янська від присутності ворога.
У Силах спеціальних операцій наголошують, що розвідка та штурмові дії у щільній міській забудові потребують максимальної підготовки, холоднокровності та злагодженості. Саме ці навички оператори ССО постійно відпрацьовують під час тренувань з CQB та CQC, що дозволяє ефективно діяти навіть у найскладніших умовах.
Сили спеціальних операцій продовжують виконувати завдання там, де ризик максимальний, а результат має вирішальне значення для ходу бойових дій.