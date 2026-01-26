«Сходили в АТБ за окупантами»: як українські бійці зачистили центр Купʼянську

Група спеціального призначення 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно виконала бойове завдання в міській забудові Куп’янська. Під час розвідки центральної частини міста оператори ССО виявили позиції російських військовослужбовців, які облаштувалися у зруйнованому супермаркеті та житловому будинку поруч.

ССО зачистили центр Купʼянська

Після підтвердження даних було ухвалено рішення про проведення прямих дій. У результаті блискавичної спецоперації українські бійці знищили двох окупантів, ще двох захопили в полон. Операція пройшла без втрат з українського боку.

Дії групи ССО мали важливе тактичне значення — вони безпосередньо сприяли суміжним підрозділам Сил оборони у звільненні центральної частини Куп’янська від присутності ворога.

У Силах спеціальних операцій наголошують, що розвідка та штурмові дії у щільній міській забудові потребують максимальної підготовки, холоднокровності та злагодженості. Саме ці навички оператори ССО постійно відпрацьовують під час тренувань з CQB та CQC, що дозволяє ефективно діяти навіть у найскладніших умовах.

Сили спеціальних операцій продовжують виконувати завдання там, де ризик максимальний, а результат має вирішальне значення для ходу бойових дій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що д онька зниклого безвісти російського військовослужбовця заявила про повну відсутність реакції з боку командування підрозділу, в якому служив її батько, та вимагає офіційних відповідей щодо долі зниклих під Куп’янськом.

Александра Ганш повідомила, що її батько — Вадим Павличенко, 1964 року народження, проходив службу у 121-мотострілецький полк 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії РФ. Востаннє він виходив на зв’язок 8 листопада 2025 року, а 10 листопада був відправлений на бойове завдання в районі Купʼянська. З 1 грудня його офіційно визнали зниклим безвісти. За словами жінки, її батька, попри 61-річний вік, направили на штурмові дії. Вона ставить під сумнів законність такого рішення та покладає відповідальність на рекрутера, який займався формуванням підрозділу.

