«Сходили в АТБ за оккупантами»: как украинские бойцы зачистили центр Купянска

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Группа специального назначения 8-го полка Сил специальных операций ВСУ успешно выполнила боевую задачу в городской застройке Купянска. Во время разведки центральной части города операторы ССО обнаружили позиции российских военнослужащих, которые обосновались в разрушенном супермаркете и рядом жилом доме.
ССО зачистили центр Купянска
После подтверждения данных было принято решение о совершении прямых действий. В результате молниеносной спецоперации украинские бойцы уничтожили двух окупантов, еще двоих захватили в плен. Операция прошла без потерь с украинской стороны.
Действия группы ССО имели важное тактическое значение — они способствовали смежным подразделениям Сил обороны в освобождении центральной части Купянска от присутствия врага.
В Силах специальных операций подчеркивают, что разведка и штурмовые действия в плотной городской застройке нуждаются в максимальной подготовке, хладнокровии и слаженности. Именно эти навыки операторы ССО постоянно отрабатывают во время тренировок по CQB и CQC, что позволяет эффективно действовать даже в самых сложных условиях.
Силы специальных операций продолжают выполнять задачи там, где максимальный риск, а результат имеет решающее значение для хода боевых действий.