«Сходили в АТБ за оккупантами»: как украинские бойцы зачистили центр Купянска

Группа специального назначения 8-го полка Сил специальных операций ВСУ успешно выполнила боевую задачу в городской застройке Купянска. Во время разведки центральной части города операторы ССО обнаружили позиции российских военнослужащих, которые обосновались в разрушенном супермаркете и рядом жилом доме.

ССО зачистили центр Купянска

После подтверждения данных было принято решение о совершении прямых действий. В результате молниеносной спецоперации украинские бойцы уничтожили двух окупантов, еще двоих захватили в плен. Операция прошла без потерь с украинской стороны.

Действия группы ССО имели важное тактическое значение — они способствовали смежным подразделениям Сил обороны в освобождении центральной части Купянска от присутствия врага.

В Силах специальных операций подчеркивают, что разведка и штурмовые действия в плотной городской застройке нуждаются в максимальной подготовке, хладнокровии и слаженности. Именно эти навыки операторы ССО постоянно отрабатывают во время тренировок по CQB и CQC, что позволяет эффективно действовать даже в самых сложных условиях.

Силы специальных операций продолжают выполнять задачи там, где максимальный риск, а результат имеет решающее значение для хода боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что данька пропавшего без вести российского военнослужащего заявила о полном отсутствии реакции со стороны командования подразделения, в котором служил ее отец, и требует официальных ответов относительно судьбы пропавших под Купянском.

Александра Ганш сообщила, что ее отец — Вадим Павличенко, 1964 года рождения, проходил службу в 121-мотострелковый полк 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии РФ. В последний раз он выходил на связь 8 ноября 2025 года, а 10 ноября был отправлен на боевое задание в районе Купянска. С 1 декабря его официально признали пропавшим без вести. По словам женщины, ее отца, несмотря на 61-летний возраст, направили на штурмовые действия. Она подвергает сомнению законность такого решения и возлагает ответственность на рекрутера, который занимался формированием подразделения.

