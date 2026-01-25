«Если Купянск наш — где тела?»: родичі зниклих солдатів РФ б’ють на сполох

Донька зниклого безвісти російського військовослужбовця заявила про повну відсутність реакції з боку командування підрозділу, в якому служив її батько, та вимагає офіційних відповідей щодо долі зниклих під Куп’янськом.

Зниклі безвісти російські солдати під Купʼянськом

Александра Ганш повідомила, що її батько — Вадим Павличенко, 1964 року народження, проходив службу у 121-мотострілецький полк 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії РФ. Востаннє він виходив на зв’язок 8 листопада 2025 року, а 10 листопада був відправлений на бойове завдання в районі Купʼянська. З 1 грудня його офіційно визнали зниклим безвісти.

За словами жінки, її батька, попри 61-річний вік, направили на штурмові дії. Вона ставить під сумнів законність такого рішення та покладає відповідальність на рекрутера, який займався формуванням підрозділу.

Окремо родичка зниклого звернула увагу на підозрілі фінансові вимоги з боку командування. За її словами, батько неодноразово переказував по 35 тисяч рублів "командиру", однак кошти надсилалися не на офіційний рахунок, а на сторонню банківську карту.

Головне питання, яке ставить жінка: якщо Куп’янськ, за заявами російського військового керівництва, перебуває під повним контролем РФ, чому не проводиться евакуація тіл, а десятки військових місяцями не виходять на зв’язок. Вона просить допомоги у пошуку батька та вимагає від командування надати правдиву інформацію про реальну ситуацію на цьому напрямку.

