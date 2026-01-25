Дочь пропавшего без вести российского военнослужащего заявила о полном отсутствии реакции со стороны командования подразделения, в котором служил ее отец, и требует официальных ответов на судьбу пропавших под Купянском.

Пропавшие без вести российские солдаты под Купянском

Александра Ганш сообщила, что ее отец — Вадим Павличенко, 1964 года рождения, проходил службу в 121-мотострелковый полк 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии РФ. В последний раз он выходил на связь 8 ноября 2025 года, а 10 ноября был отправлен на боевое задание в районе Купянска. С 1 декабря его официально признали пропавшим без вести.

По словам женщины, ее отца, несмотря на 61-летний возраст, направили на штурмовые действия. Она подвергает сомнению законность такого решения и возлагает ответственность на рекрутера, который занимался формированием подразделения.

Отдельно родственница пропавшего обратила внимание на подозрительные финансовые требования со стороны командования. По ее словам, отец неоднократно переводил по 35 тысяч рублей "командиру", однако средства направлялись не на официальный счет, а на стороннюю банковскую карту.

Главный вопрос, который задает женщина: если Купянск, по заявлениям российского военного руководства, находится под полным контролем РФ, почему не производится эвакуация тел, а десятки военных месяцами не выходят на связь. Она просит помощи в поиске отца и требует от командования предоставить правдивую информацию о реальной ситуации в этом направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на захваченных россией украинских территориях формируется целая система принудительного "перевоспитания" детей, направленная на полное искоренение украинской идентичности. Оккупационные власти создают условия, при которых детям навязывают единое "будущее" — в составе России, лишая их права на собственную культуру, язык и мировоззрение.