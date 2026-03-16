Схеми заробітку на ухилянтах шокують: скільки платили чоловіки за "непридатність" до мобілізації
НОВИНИ

Схеми заробітку на ухилянтах шокують: скільки платили чоловіки за “непридатність” до мобілізації

Чоловіки шукають шляхи ухилення від мобілізації: вартість "послуг" шокує

16 березня 2026, 14:49
Кречмаровская Наталия

У Кіровоградській області військовий та колишній депутат продавали “непридатність” до служби за 11,5 тис. доларів.

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

У Державному бюро розслідувань повідомили, що схему ухилення від мобілізації організували військовослужбовець однієї з військових частин у Кропивницькому та колишній депутат Кропивницької міської ради. 

Військовий, за даними слідства, знаходив чоловіків, які вже отримали повістки та шукали можливість уникнути служби. Колишній депутат запевняв, що має зв’язки у медичних установах і може допомогти оформити необхідні документи.

“За 11,5 тис. доларів США “клієнтам” пропонували кілька варіантів отримання статусу непридатного до служби. Зокрема, їх могли госпіталізувати до лікарні або організувати медичні обстеження з подальшим встановленням діагнозів, таких як гіпертонічна хвороба чи діабет. Надалі ці висновки мали стати підставою для визнання чоловіків непридатними до військової служби під час проходження військово-лікарської комісії”, — пояснили подробиці схеми в ДБР.

Фігурантів затримали після отримання грошей від чергового “клієнта”. Правопорушника повідомили про підозри у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Їм загрожує покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні постійно викривають схеми ухилення від мобілізації. Зловмисники або самі намагаються незаконно перетнути кордон, або допомагають іншим військовозобов’язаним, або оформлюють фіктивне бронювання. 

У Службі безпеки України повідомили, що разом з Національною поліцією затримали ще 13 організаторів “схем для ухилянтів” в різних регіонах України. 



Джерело: https://dbr.gov.ua/news/na-kirovogradshhini-vijskovij-ta-eksdeputat-prodavali-nepridatnist-do-sluzhbi-za-11-5-tis.-dolariv.-dbr-povidomilo-pro-pidozri
