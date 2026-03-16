Схеми заробітку на ухилянтах шокують: скільки платили чоловіки за “непридатність” до мобілізації

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
У Кіровоградській області військовий та колишній депутат продавали “непридатність” до служби за 11,5 тис. доларів.
ТЦК. Фото портал "Коментарі"
У Державному бюро розслідувань повідомили, що схему ухилення від мобілізації організували військовослужбовець однієї з військових частин у Кропивницькому та колишній депутат Кропивницької міської ради.
Військовий, за даними слідства, знаходив чоловіків, які вже отримали повістки та шукали можливість уникнути служби. Колишній депутат запевняв, що має зв’язки у медичних установах і може допомогти оформити необхідні документи.
Фігурантів затримали після отримання грошей від чергового “клієнта”. Правопорушника повідомили про підозри у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Їм загрожує покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні постійно викривають схеми ухилення від мобілізації. Зловмисники або самі намагаються незаконно перетнути кордон, або допомагають іншим військовозобов’язаним, або оформлюють фіктивне бронювання.
У Службі безпеки України повідомили, що разом з Національною поліцією затримали ще 13 організаторів “схем для ухилянтів” в різних регіонах України.