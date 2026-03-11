Кількість “схем для ухилянтів” зростає: вартість ухилення від мобілізації шокує

В Україні постійно викривають схеми ухилення від мобілізації. Зловмисники або самі намагаються незаконно перетнути кордон, або допомагають іншим військовозобов’язаним, або оформлюють фіктивне бронювання.

У Службі безпеки України повідомили, що разом з Національною поліцією затримали ще 13 організаторів “схем для ухилянтів” в різних регіонах України.

“За суми від 5 до 16 тисяч доларів США вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон”, — пояснили в СБУ.

У Києві посадовець штабу військової частини сприяв зняттю ухилянтів з розшуку та їх оформленню до тилових підрозділів, де вони навіть не з’являлися. А ексспівробітник ТЦК намагався організувати “списання” з військового обліку чоловіків.

У Вінницькій області працівник насосної станції підказував ухилянтам як перетнути кордон вбрід через водойми.

У Чернігові керівник будівельної компанії працевлаштовував чоловіків для “бронювання”.

У Львівській області безробітний житель та його спільниця, продавали фейковими меддовідками про погане здоров’я. Також підприємець за гроші обіцяв доставити ухилянтів до західного кордону та показати шляхи його перетину поза пунктами пропуску.

На Закарпатті дезертир разом зі співмешканкою прокладали ухилянтам маршрути втечі до ЄС через річку Тиса. Підприємець та його підрядник нібито через знайомих у ТЦК намагалися безпідставно “демобілізувати” своїх знайомих. Киянин та його спільник також підвозили мобілізованих до західного кордону, а потім підказували шляхи втечі до ЄС.

