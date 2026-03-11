Количество "схем для уклонистов" растет: стоимость уклонения от мобилизации шокирует

В Украине постоянно разоблачают схемы уклонения от мобилизации. Злоумышленники либо сами пытаются незаконно пересечь границу, либо помогают другим военнообязанным, либо оформляют фиктивное бронирование.

Мобилизация. Иллюстративное фото

В Службе безопасности Украины сообщили, что вместе с Национальной полицией задержали еще 13 организаторов "схем для уклонистов" в разных регионах Украины.

"За суммы от 5 до 16 тысяч долларов США они предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу", — пояснили в СБУ.

В Киеве должностное лицо штаба воинской части способствовало снятию уклонистов с розыска и их оформлению в тыловые подразделения, где они даже не появлялись. А экс-сотрудник ТЦК пытался организовать "списание" с военного учета мужчин.

В Винницкой области работник насосной станции подсказывал уклонистам как пересечь границу вброд через водоемы.

В Чернигове руководитель строительной компании трудоустраивал мужчин для "бронирования".

Во Львовской области безработный житель и его сообщница продавали фейковыми медсправками о плохом здоровье. Также предприниматель за деньги обещал доставить уклонистов к западной границе и показать пути его пересечения вне пунктов пропуска.

На Закарпатье дезертир вместе с сожительницей прокладывали уклонистам маршруты побега в ЕС через реку Тиса. Предприниматель и его подрядчик якобы через знакомых в ТЦК пытались безосновательно демобилизовать своих знакомых. Киевлянин и его сообщник также подвозили мобилизованных на западную границу, а затем подсказывали пути побега в ЕС.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как в ТЦК помогали мужчинам уклоняться от мобилизации.