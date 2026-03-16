Схемы заработка на уклонистах шокируют: сколько платили мужчины за "непригодность" к мобилизации

В Кировоградской области военный и бывший депутат продавали "непригодность" к службе за 11,5 тыс. долларов.

В Государственном бюро расследований сообщили, что схему уклонения от мобилизации организовали военнослужащий одной из воинских частей в Кропивницком и бывший депутат Кропивницкого городского совета.

Военный, по данным следствия, находил мужчин, уже получивших повестки и искавших возможность избежать службы. Бывший депутат уверял, что имеет связки в медицинских учреждениях и может помочь оформить необходимые документы.

"За 11,5 тыс. долларов США "клиентам" предлагали несколько вариантов получения статуса непригодного к службе. В частности, их могли госпитализировать в больницу или организовать медицинские обследования с последующим установлением диагнозов, таких как гипертоническая болезнь или диабет. В дальнейшем эти выводы должны стать основанием для признания мужчин непригодными к военной службе во время прохождения военно-врачебной комиссии”, — пояснили подробности схемы в ГБР.

Фигуранты были задержаны после получения денег от очередного "клиента". Правонарушителю сообщили о подозрениях в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Им грозит наказание в размере до 8 лет лишения свободы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине постоянно разоблачают схемы уклонения от мобилизации. Злоумышленники либо сами пытаются незаконно пересечь границу, либо помогают другим военнообязанным, либо оформляют фиктивное бронирование.

В Службе безопасности Украины сообщили, что вместе с Национальной полицией задержали еще 13 организаторов "схем для уклонистов" в разных регионах Украины.