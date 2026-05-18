"Шанс для миру близький, як ніколи": у ЄС зробили гучну заяву про повне фіаско Путіна

Висока представниця Європейського Союзу із зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що процес переговорів щодо завершення війни проти України фактично перебуває у стані застою. Свою позицію вона озвучила 18 травня у Брюсселі, повідомляє Радіо Свобода. За її словами, суттєвого поступу в дипломатичних зусиллях наразі не спостерігається.

Фото: з відкритих джерел

Каллас підкреслила, що ситуація на міжнародному рівні залишається складною, однак Росія, на її думку, не перебуває у виграшному стратегічному становищі. Саме тому, вважає вона, необхідно посилювати політичний та економічний тиск, щоб змусити Москву погодитися на реальні переговори.

"Нічого особливо не відбувається. Але водночас ми бачимо, що Росія не перебуває у найсильнішій позиції, і нам потрібно посилювати тиск, щоб вона сіла за стіл переговорів", — зазначила дипломатка.

Окремо вона звернула увагу на роль Китаю, який підтримує тісні відносини з Російською Федерацією. На її думку, Пекін має використовувати свій вплив, аби переконати російське керівництво припинити бойові дії та перейти до мирного врегулювання конфлікту.

Також Каллас наголосила на необхідності більш узгодженого підходу ЄС до використання власних інструментів впливу. Йдеться про поєднання гуманітарної допомоги, торговельної політики та співпраці у сфері безпеки й оборони з інтересами європейських партнерів. Вона зауважила, що підтримка міжнародних проєктів має бути переосмислена, якщо від їх реалізації виграють стратегічні конкуренти ЄС.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна зосереджує зусилля на тому, щоб зменшити можливості Росії використовувати високоточне озброєння, зокрема ракети Х-101 та комплекси "Іскандер". Важливим напрямком також є ураження підприємств, які забезпечують російську армію сучасною електронікою та компонентами для систем наведення й обходу засобів радіоелектронної боротьби