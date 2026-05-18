"Шанс для мира близок, как никогда": в ЕС сделали громкое заявление о полном фиаско Путина

Высокая представительница Европейского Союза по внешней политике Кая Каллас заявила, что процесс переговоров по завершению войны против Украины фактически находится в состоянии застоя. Свою позицию она озвучила 18 мая в Брюсселе, сообщает Радыё Свабода. По ее словам, существенного продвижения в дипломатических усилиях пока не наблюдается.

Каллас подчеркнула, что ситуация на международном уровне остается сложной, однако Россия, по ее мнению, не находится в выигрышном стратегическом положении. Поэтому, считает она, необходимо усиливать политическое и экономическое давление, чтобы заставить Москву согласиться на реальные переговоры.

"Ничего особо не происходит. Но в то же время мы видим, что Россия не находится в сильнейшей позиции, и нам нужно усиливать давление, чтобы она села за стол переговоров", — отметила дипломат.

Отдельно она обратила внимание на роль Китая, поддерживающего тесные отношения с Российской Федерацией. По ее мнению, Пекин должен использовать свое влияние для того, чтобы убедить российское руководство прекратить боевые действия и перейти к мирному урегулированию конфликта.

Также Каллас отметила необходимость более согласованного подхода ЕС к использованию собственных инструментов влияния. Речь идет о сочетании гуманитарной помощи, торговой политики и сотрудничества в сфере безопасности и обороны с интересами европейских партнеров. Она отметила, что поддержка международных проектов должна быть переосмыслена, если их реализации выиграют стратегические конкуренты ЕС.

