Путін не зможе бити по Україні ракетами Х-101 та "Іскандер": озвучено категоричну умову

Україна зосереджує зусилля на тому, щоб зменшити можливості Росії використовувати високоточне озброєння, зокрема ракети Х-101 та комплекси "Іскандер". Важливим напрямком також є ураження підприємств, які забезпечують російську армію сучасною електронікою та компонентами для систем наведення й обходу засобів радіоелектронної боротьби, заявив директор з розвитку оборонного підприємства та офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.

За його словами, українські удари останнім часом були спрямовані не лише на військові об’єкти, а й на ключову інфраструктуру, пов’язану з виробництвом мікроелектроніки та чипів, необхідних для російських ракет і дронів.

Експерт звернув увагу, що нещодавня масштабна атака по Москві та Московській області була ретельно підготовленою операцією. Її головною метою стало послаблення російської системи протиповітряної оборони та створення перевантаження для засобів перехоплення.

За словами Храпчинського, під час операції використовувалися різні типи ударних засобів, що дозволило ускладнити роботу російської ППО. Спочатку безпілотники змушували окупантів активно витрачати ракети комплексів С-300, після чого системам бракувало ресурсів для реагування на інші цілі, зокрема українські дрони-ракети.

Він пояснив, що така тактика дозволяє виснажувати запаси боєприпасів і створювати хаос у роботі оборонних систем противника. Додатковим фактором стало те, що російські комплекси "Панцир" часто розміщені на спеціальних вежах, через що процес перезаряджання займає більше часу. Це суттєво знижує ефективність перехоплення повітряних цілей у разі масованої атаки.

Експерт наголосив, що Україна продовжує працювати над стратегією, яка поєднує удари по військовій інфраструктурі, технологічних виробництвах і системах ППО Росії. Мета таких дій — обмежити здатність окупантів здійснювати ракетні обстріли українських міст та послабити їхній військово-технічний потенціал.

