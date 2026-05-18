Путин не сможет бить по Украине ракетами Х-101 и "Искандер": озвучено категорическое условие

Украина сосредотачивает усилия на том, чтобы снизить возможности России использовать высокоточное вооружение, в частности ракеты Х-101 и комплексы "Искандер". Важным направлением является также поражение предприятий, которые обеспечивают российскую армию современной электроникой и компонентами для систем наведения и обхода средств радиоэлектронной борьбы, заявил директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

Фото: из открытых источников

По его словам, украинские удары в последнее время были направлены не только на военные объекты, но и ключевую инфраструктуру, связанную с производством микроэлектроники и чипов, необходимых для российских ракет и дронов.

Эксперт обратил внимание на то, что недавняя масштабная атака по Москве и Московской области была тщательно подготовленной операцией. Ее главной целью явилось ослабление российской системы противовоздушной обороны и создание перегрузки для средств перехвата.

По словам Храпчинского, во время операции использовались разные типы ударных средств, что позволило усложнить работу российской ПВО. Сначала беспилотники заставляли окупантов активно тратить ракеты комплексов С-300, после чего системам не хватало ресурсов для реагирования на другие цели, в частности украинские дроны-ракеты.

Он объяснил, что такая тактика позволяет истощать запасы и создавать хаос в работе оборонных систем противника. Дополнительным фактором стало то, что российские комплексы "Панцирь" часто размещены на специальных башнях, из-за чего процесс перезаряжания занимает больше времени. Это существенно снижает эффективность перехвата воздушных целей при массированной атаке.

Эксперт подчеркнул, что Украина продолжает работать над стратегией, объединяющей удары по военной инфраструктуре, технологическим производствам и системам ПВО России. Цель таких действий — ограничить способность окупантов осуществлять ракетные обстрелы украинских городов и ослабить их военно-технический потенциал.

Портал "Комментарии" уже писал, что предоставление Беларусью своей территории для запуска российских ракет или ударных дронов может иметь для Минска серьезные последствия. В таком случае Украина будет рассматривать подобные действия как непосредственное участие в войне и оставляет за собой право на ответные удары по военным объектам, задействованным в атаках, утверждает военный эксперт и капитан 1-го ранга запаса ВМС Андрей Рыженко.