“Шахеди” летітимуть хмарами: Росія обрала нову тактику обстрілів

Ворог ймовірно планує збільшити кількість дронів, якими атакуватиме Україну. На це вказує збільшення кількості майданчиків для запуску “шахедів.

Дрон. Ілюстративне фото

Як пише видання “Уніан”, РФ створила щонайменше п’ять нових майданчиків для запуску ударних дронів поблизу кордону з Білоруссю. Зазначається, що нові об’єкти помітили у Брянській, Орловській та Смоленській областях РФ.

“Частина з них з’явилася лише за кілька десятків кілометрів від білоруського кордону. Найбільший комплекс біля села Цимбулова в Орловській області російські медіа називали "найбільшим дронопортом у світі", — пише видання.

Ворог намагається ускладнити роботу української ППО під час масованих атак, обираючи маршрути для дронів через територію Білорусі або вздовж білорусько-українського кордону.

“Маршрут польоту дронів із більшості цих майданчиків у бік Києва або західних регіонів України майже завжди проходить поблизу білоруської території. За словами українського військового експерта Анатолія Храпчинського, саме таке розташування пускових комплексів біля кордону з Білоруссю є одним із найвигідніших для російських атак”, — пише видання.

За словами військового, облаштування нових майданчиків та запуск “шахедів” дозволяє безпосередньо атакувати Київ або спрямовувати дрони вздовж кордону в бік західної України.

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