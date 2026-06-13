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“Шахеди” летітимуть хмарами: Росія обрала нову тактику обстрілів

Росія збільшила кількість майданчиків пусків “шахедів”

13 червня 2026, 15:23
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Кречмаровская Наталия

Ворог ймовірно планує збільшити кількість дронів, якими атакуватиме Україну. На це вказує збільшення кількості майданчиків для запуску “шахедів. 

“Шахеди” летітимуть хмарами: Росія обрала нову тактику обстрілів

Дрон. Ілюстративне фото

Як пише видання “Уніан”, РФ створила щонайменше п’ять нових майданчиків для запуску ударних дронів поблизу кордону з Білоруссю. Зазначається, що нові об’єкти помітили у Брянській, Орловській та Смоленській областях РФ. 

“Частина з них з’явилася лише за кілька десятків кілометрів від білоруського кордону. Найбільший комплекс біля села Цимбулова в Орловській області російські медіа називали "найбільшим дронопортом у світі", — пише видання.

Ворог намагається ускладнити роботу української ППО під час масованих атак, обираючи маршрути для дронів через територію Білорусі або вздовж білорусько-українського кордону. 

“Маршрут польоту дронів із більшості цих майданчиків у бік Києва або західних регіонів України майже завжди проходить поблизу білоруської території. За словами українського військового експерта Анатолія Храпчинського, саме таке розташування пускових комплексів біля кордону з Білоруссю є одним із найвигідніших для російських атак”, — пише видання. 

За словами військового, облаштування нових майданчиків та запуск “шахедів” дозволяє безпосередньо атакувати Київ або спрямовувати дрони вздовж кордону в бік західної України.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія, за словами нардепа Кучеренка,  справді змінила тактику атак і дедалі більше б'є по газовій інфраструктурі. Політик розповів, чи критичні ці втрати для проходження наступного опалювального сезону.



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Джерело: https://www.unian.ua/war/rosiya-rozgornula-p-yat-puskovih-maydanchikiv-dlya-shahediv-bilya-kordonu-z-bilorussyu-zmi-13410777.html
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