"Шахеды" будут лететь тучами: Россия выбрала новую тактику обстрелов

Враг, вероятно, планирует увеличить количество дронов, которыми будет атаковать Украину. На это указывает увеличение количества площадок для запуска шахедов.

Дрон. Иллюстративное фото

Как пишет издание "Униан", РФ создала по меньшей мере пять новых площадок для запуска ударных дронов вблизи границы с Беларусью. Новые объекты заметили в Брянской, Орловской и Смоленской областях РФ.

"Часть из них появилась всего в нескольких десятках километров от белорусской границы. Наибольший комплекс у села Цимбулово в Орловской области российские медиа называли "самым крупным дронопортом в мире", — пишет издание.

Враг пытается усложнить работу украинской ПВО во время массированных атак, выбирая маршруты для дронов через территорию Беларуси или вдоль белорусско-украинской границы.

"Маршрут полета дронов из большинства этих площадок в сторону Киева или западных регионов Украины почти всегда проходит вблизи белорусской территории. По словам украинского военного эксперта Анатолия Храпчинского, именно такое расположение пусковых комплексов у границы с Беларусью является одним из самых выгодных для российских атак", — пишет издание.

По словам военного, обустройство новых площадок и запуск шахедов позволяет непосредственно атаковать Киев или направлять дроны вдоль границы в сторону западной Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия, по словам нардепа Кучеренко, действительно изменила тактику атак и все больше бьет по газовой инфраструктуре. Политик рассказал, критические ли эти потери для прохождения следующего отопительного сезона.