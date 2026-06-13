"Шахеды" будут лететь тучами: Россия выбрала новую тактику обстрелов

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Кречмаровская Наталия
Враг, вероятно, планирует увеличить количество дронов, которыми будет атаковать Украину. На это указывает увеличение количества площадок для запуска шахедов.
Дрон. Иллюстративное фото
Как пишет издание "Униан", РФ создала по меньшей мере пять новых площадок для запуска ударных дронов вблизи границы с Беларусью. Новые объекты заметили в Брянской, Орловской и Смоленской областях РФ.
Враг пытается усложнить работу украинской ПВО во время массированных атак, выбирая маршруты для дронов через территорию Беларуси или вдоль белорусско-украинской границы.
По словам военного, обустройство новых площадок и запуск шахедов позволяет непосредственно атаковать Киев или направлять дроны вдоль границы в сторону западной Украины.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия, по словам нардепа Кучеренко, действительно изменила тактику атак и все больше бьет по газовой инфраструктуре. Политик рассказал, критические ли эти потери для прохождения следующего отопительного сезона.