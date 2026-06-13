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"Шахеды" будут лететь тучами: Россия выбрала новую тактику обстрелов

Россия увеличила количество площадок пусков "шахедов"

13 июня 2026, 15:23
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Кречмаровская Наталия

Враг, вероятно, планирует увеличить количество дронов, которыми будет атаковать Украину. На это указывает увеличение количества площадок для запуска шахедов.

"Шахеды" будут лететь тучами: Россия выбрала новую тактику обстрелов

Дрон. Иллюстративное фото

Как пишет издание "Униан", РФ создала по меньшей мере пять новых площадок для запуска ударных дронов вблизи границы с Беларусью. Новые объекты заметили в Брянской, Орловской и Смоленской областях РФ.

"Часть из них появилась всего в нескольких десятках километров от белорусской границы. Наибольший комплекс у села Цимбулово в Орловской области российские медиа называли "самым крупным дронопортом в мире", — пишет издание.

Враг пытается усложнить работу украинской ПВО во время массированных атак, выбирая маршруты для дронов через территорию Беларуси или вдоль белорусско-украинской границы.

"Маршрут полета дронов из большинства этих площадок в сторону Киева или западных регионов Украины почти всегда проходит вблизи белорусской территории. По словам украинского военного эксперта Анатолия Храпчинского, именно такое расположение пусковых комплексов у границы с Беларусью является одним из самых выгодных для российских атак", — пишет издание.

По словам военного, обустройство новых площадок и запуск шахедов позволяет непосредственно атаковать Киев или направлять дроны вдоль границы в сторону западной Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия, по словам нардепа Кучеренко, действительно изменила тактику атак и все больше бьет по газовой инфраструктуре. Политик рассказал, критические ли эти потери для прохождения следующего отопительного сезона.



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Источник: https://www.unian.ua/war/rosiya-rozgornula-p-yat-puskovih-maydanchikiv-dlya-shahediv-bilya-kordonu-z-bilorussyu-zmi-13410777.html
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