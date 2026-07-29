Серйозний удар по Путіну: Зеленський заявив про важливий прорив після зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення важливої домовленості з президентом США Дональдом Трампом після переговорів у Білому домі. За словами глави держави, американський лідер погодився надати Україні ліцензії на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot, що може стати одним з найважливіших рішень у сфері оборонної співпраці між країнами.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Переговори Зеленського та Трампа 28 липня тривали трохи більше години та відбулися на тлі активізації далекобійних ударів України й Росії, а також уповільнення дипломатичних зусиль щодо припинення війни. В інтерв'ю Fox News Зеленський назвав зустріч з Трампом "хорошою" та повідомив, що після переговорів також провів консультації з представниками провідних американських оборонних компаній.

"Він погодився, що видасть нам ліцензії. Після цього я зустрівся з представниками дуже сильних військових компаній США. Сподіваюся, ми реалізуємо спільне виробництво", — сказав президент України.

Сам Дональд Трамп також позитивно оцінив зустріч, опублікувавши спільні фотографії та зазначивши, що сторони обговорили багато важливих питань.

Як пише Daily Express, українська сторона розглядає можливість локального виробництва Patriot як стратегічний прорив, який дозволить посилити протиповітряну оборону країни на тлі зростання кількості російських ракетних атак. Адже, як повідомила ООН, минулий місяць був найсмертоноснішим для українських мирних жителів з квітня 2022 року, оскільки Росія активізувала використання балістичних ракет, які важко перехопити.

Напередодні переговорів українські посадовці наголошували, що отримання нових систем ППО та розширення військово-технічного співробітництва зі США є одним із ключових пріоритетів Києва.

"Остання зустріч у Білому домі знаменує собою подальше покращення відносин після надзвичайної конфронтації між ними в Овальному кабінеті в лютому 2025 року, коли Трамп звинуватив Зеленського в невдячності та "азартній грі з Третьою світовою війною"", — пише британське видання.

Daily Express вказує, що якщо домовленість щодо ліцензій буде реалізована, це стане не лише суттєвим посиленням української оборонної промисловості, але й серйозним ударом по Путіну.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сергій Кислиця зробив заяву про переговори щодо закінчення війни: у Путіна лише один вибір.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський привіз Трампу козирі: у Кремлі налякані новим поворотом США.