Серьезный удар по Путину: Зеленский заявил о важном прорыве после встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении важной договоренности с президентом США Дональдом Трампом после переговоров в Белом доме. По словам главы государства, американский лидер согласился предоставить Украине лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые могут стать одним из важнейших решений в сфере оборонного сотрудничества между странами.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Переговоры Зеленского и Трампа 28 июля продолжались чуть больше часа и прошли на фоне активизации дальнобойных ударов Украины и России, а также замедления дипломатических усилий по прекращению войны. В интервью Fox News Зеленский назвал встречу с Трампом "хорошей" и сообщил, что после переговоров также провел консультации с представителями ведущих американских оборонных компаний.

"Он согласился, что выдаст нам лицензии. После этого я встретился с представителями очень сильных военных компаний США. Надеюсь, мы реализуем совместное производство", – сказал президент Украины.

Сам Дональд Трамп также положительно оценил встречу, опубликовав общие фотографии и отметив, что стороны обсудили многие важные вопросы.

Как пишет Daily Express, украинская сторона рассматривает возможность локального производства Patriot как стратегический прорыв, который позволит усилить противовоздушную оборону страны на фоне роста российских ракетных атак. Ведь, как сообщила ООН, прошлый месяц был самым смертоносным для украинских мирных жителей с апреля 2022 года, поскольку Россия активизировала использование тяжело перехвативших баллистических ракет.

В преддверии переговоров украинские чиновники отмечали, что получение новых систем ПВО и расширение военно-технического сотрудничества с США является одним из ключевых приоритетов Киева.

"Последняя встреча в Белом доме знаменует собой дальнейшее улучшение отношений после чрезвычайной конфронтации между ними в Овальном кабинете в феврале 2025 года, когда Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности и "азартной игре с Третьей мировой войной"", — пишет британское издание.

Daily Express указывает, что если договоренность по лицензиям будет реализована, это станет не только существенным усилением украинской оборонной промышленности, но и серьезным ударом по Путину.

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