Серйозний маніяк-вбивця загинув на фронті: про кого йдеться мова

Ткачова Марія
У російських медіа з’явилася інформація про загибель Юрія Гриценко, який раніше був засуджений за серію тяжких злочинів.
Маніяк вбивця з рф помер на війні проти України
За наявними даними, чоловік відбував покарання за вбивства та розбійні напади, скоєні у 1990-х та на початку 2000-х років. Після звільнення з місць позбавлення волі він, за повідомленнями, долучився до участі у бойових діях на стороні РФ.
Згідно з оприлюдненою інформацією, він перебував у підрозділі, сформованому з осіб, які раніше відбували покарання. Також зазначається, що через стан здоров’я він нібито виконував допоміжні функції.
Повідомляється, що він загинув у зоні бойових дій, а його особу вдалося встановити не одразу.
Подібні випадки неодноразово ставали предметом обговорення, зокрема щодо залучення осіб із кримінальним минулим до участі у війні.
Інформація про обставини загибелі та службу потребує додаткової перевірки.