У російських медіа з’явилася інформація про загибель Юрія Гриценко, який раніше був засуджений за серію тяжких злочинів.

Маніяк вбивця з рф помер на війні проти України

За наявними даними, чоловік відбував покарання за вбивства та розбійні напади, скоєні у 1990-х та на початку 2000-х років. Після звільнення з місць позбавлення волі він, за повідомленнями, долучився до участі у бойових діях на стороні РФ.

Згідно з оприлюдненою інформацією, він перебував у підрозділі, сформованому з осіб, які раніше відбували покарання. Також зазначається, що через стан здоров’я він нібито виконував допоміжні функції.

Повідомляється, що він загинув у зоні бойових дій, а його особу вдалося встановити не одразу.

Подібні випадки неодноразово ставали предметом обговорення, зокрема щодо залучення осіб із кримінальним минулим до участі у війні.

Інформація про обставини загибелі та службу потребує додаткової перевірки.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії під час обговорення в Громадській палаті РФ пролунали заяви про ситуацію на передовій, які викликали резонанс.

Полковник Валерій Пегасов заявив про наявність серйозних проблем у деяких підрозділах, назвавши ситуацію такою, що “не піддається поясненню”. Зокрема, за його словами, в одній із військових частин командування могло віддавати накази, пов’язані з розмінуванням без належного забезпечення, що призвело до втрат серед особового складу. Він також повідомив про випадки поранень та загибелі військових у результаті таких дій.

Озвучені дані потребують незалежної перевірки, однак вони стали предметом обговорення у російському інформаційному просторі. Заяви свідчать про можливі проблеми з організацією служби та умовами виконання бойових завдань у окремих підрозділах РФ.

