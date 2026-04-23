В российских медиа появилась информация о гибели Юрия Гриценко, ранее судимого за серию тяжких преступлений.

Маньяк убийца из России умер на войне против Украины

По имеющимся данным, мужчина отбывал наказание за убийства и разбойные нападения, совершенные в 1990-х и начале 2000-х годов. После освобождения из мест лишения свободы он, по сообщениям, принял участие в боевых действиях на стороне РФ.

Согласно обнародованной информации, он находился в подразделении, сформированном из лиц, ранее отбывавших наказание. Также отмечается, что из-за состояния здоровья он выполнял вспомогательные функции.

Сообщается, что он погиб в зоне боевых действий, а его личность удалось установить не сразу.

Подобные случаи неоднократно становились предметом обсуждения, в частности, о привлечении лиц с уголовным прошлым к участию в войне.

Информация об обстоятельствах гибели и службе требует дополнительной проверки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России во время обсуждения в Общественной палате РФ прозвучали вызвавшие резонанс заявления о ситуации на передовой.

Полковник Валерий Пегасов заявил о наличии серьезных проблем в некоторых подразделениях, назвав ситуацию "не поддающейся объяснению". В частности, по его словам, в одной из воинских частей командование могло отдавать приказы, связанные с разминированием без должного обеспечения, что привело к потерям среди личного состава. Он также сообщил о случаях ранений и гибели военных в результате таких действий.

Озвученные данные нуждаются в независимой проверке, однако они стали предметом обсуждения в российском информационном пространстве. Заявления свидетельствуют о возможных проблемах с организацией службы и условиями выполнения боевых задач в отдельных подразделениях РФ.

