Серьезный маньяк-убийца погиб на фронте: о ком идет речь

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В российских медиа появилась информация о гибели Юрия Гриценко, ранее судимого за серию тяжких преступлений.
Маньяк убийца из России умер на войне против Украины
По имеющимся данным, мужчина отбывал наказание за убийства и разбойные нападения, совершенные в 1990-х и начале 2000-х годов. После освобождения из мест лишения свободы он, по сообщениям, принял участие в боевых действиях на стороне РФ.
Согласно обнародованной информации, он находился в подразделении, сформированном из лиц, ранее отбывавших наказание. Также отмечается, что из-за состояния здоровья он выполнял вспомогательные функции.
Сообщается, что он погиб в зоне боевых действий, а его личность удалось установить не сразу.
Подобные случаи неоднократно становились предметом обсуждения, в частности, о привлечении лиц с уголовным прошлым к участию в войне.
Информация об обстоятельствах гибели и службе требует дополнительной проверки.