Серія потужних вибухів сколихнула одразу кілька російських міст: горить Сизранський НПЗ, у Саратові працює ППО

Росія знову прокинулась від нічних вибухів – одразу кілька регіонів пережили найпотужніші атаки за останні тижні. Російські ЗМІ пишуть, що у Сизрані, Саратові та Енгельсі прогриміла серія вибухів, а місцева ППО намагалася збити дрони, які летіли у напрямку стратегічних об'єктів.

На Росії — ніч “бавовни”: вибухи на НПЗ у Сизрані та паніка в Саратові й Енгельсі

У Сизрані Самарської області найгучніший вибух стався біля місцевого нафтопереробного заводу. Місцеві ЗМІ повідомляють про загиблих і поранених, а губернатор В’ячеслав Федорищев визнав, що “ворожа атака безпілотниками” спричинила пожежу на об’єктах паливно-енергетичного комплексу. За його словами, загинули двоє людей, ще двох госпіталізовано.

Жителі описують картину як “удар страшної сили”, кажуть про нові вибухи та полум’я, видиме здалеку. Російські пабліки публікують відео нічного зарева над містом, а Telegram-канали стверджують, що в районі НПЗ працювали вибухотехніки й пожежні.

Паралельно тривога здійнялася у Саратові та Енгельсі — містах, які розташовані поруч із авіабазою стратегічної авіації РФ. Місцеві мешканці розповідають про щонайменше п’ять гучних вибухів і серію яскравих спалахів у небі. З гучномовців лунали оголошення із закликом відійти від вікон та ховатися.

За попередньою інформацією із російських джерел, працювала система ППО, яка збивала “повітряні цілі” на підльоті до міста. Офіційно про руйнування чи жертв у Саратові поки не заявляють — що традиційно викликає сумніви.

