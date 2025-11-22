logo_ukra

Окупанти стратили українських військовополонених у Запорізькій області — черговий воєнний злочин на тлі розмов про "мирні плани"
commentss НОВИНИ Всі новини

Окупанти стратили українських військовополонених у Запорізькій області — черговий воєнний злочин на тлі розмов про “мирні плани”

Поки світ шукає шляхи до миру, російські військові знову демонструють справжнє ставлення до міжнародного права — розстрілявши полонених, які вже склали зброю.

22 листопада 2025, 11:38
На Запорізькому напрямку задокументовано черговий воєнний злочин російської армії — розстріл українських військовополонених, які вже здалися й не становили жодної загрози. Про це повідомляє Центр Вивчення окупації.

Окупанти стратили українських військовополонених у Запорізькій області — черговий воєнний злочин на тлі розмов про “мирні плани”

Розстріл полонених під Рівнопіллям: новий доказ звірств російських окупантів

Трагедія сталася поблизу Рівнопілля — у тому самому районі, який напередодні згадувався в запропонованому Стівом Уіткоффом та Кірілом Дмітрієвим “мирному плані” як територія, що мала б бути повністю звільнена від російських сил і повернута Україні. Але поки в кулуарах точаться дискусії про можливі умови миру, окупаційні війська вкотре показують, як вони “дотримуються домовленостей”.

Зафіксоване страчення беззбройних полонених — не поодинокий випадок, а частина системної практики, яку російська армія застосовує ще з перших тижнів повномасштабного вторгнення. Подібні дії є прямим порушенням Женевських конвенцій та підтверджують: російське військово-політичне керівництво не зацікавлене в реальному припиненні вогню, бо продовжує робити ставку на терор і знищення.

На тлі таких злочинів стає очевидно, що будь-які розмови про мирні ініціативи не можуть бути серйозними без однієї базової умови — повного виведення російських військ з усієї території України та притягнення до відповідальності всіх причетних до страт, катувань і розправ над українцями.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Покровську тривають стрілкові бої черезсмужжя, коли кожна зі сторін намагається зайти та зайняти кращу позицію. А далі під час зіткнення українські захисники і противник вступають безпосередньо у вогневе зіткнення. Експерти вважають, що не можна втратити Покровський рубіж, інакше дозволимо росіянам спланувати подальше просування на захід. Для ворога відкриється стратегічна перспектива – він почне захоплювати Дніпропетровську, Полтавську області та спробує доокупувати Запорізьку.



