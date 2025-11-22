На Запорожском направлении задокументировано очередное военное преступление российской армии — расстрел украинских сдавшихся военнопленных, которые не представляли никакой угрозы. Об этом сообщает Центр изучения оккупации.

Расстрел пленных под Ровнопольем: новое доказательство зверств российских оккупантов

Трагедия произошла вблизи Ровнополья — в том же районе, который накануне упоминался в предложенном Стивом Уиткоффом и Кириллом Дмитриевым "мирном плане" как территория, которая должна быть полностью освобождена от российских сил и возвращена Украине. Но пока в кулуарах ведутся дискуссии о возможных условиях мира, оккупационные войска еще раз показывают, как они "соблюдают договоренности".

Зафиксированное казнь безоружных пленных — не единичный случай, а часть системной практики, которую российская армия применяет еще с первых недель полномасштабного вторжения. Подобные действия являются прямыми нарушениями Женевских конвенций и подтверждают: российское военно-политическое руководство не заинтересовано в реальном прекращении огня, так как продолжает делать ставку на террор и уничтожение.

На фоне таких преступлений становится очевидным, что любые разговоры о мирных инициативах не могут быть серьезными без одного базового условия — полного вывода российских войск со всей территории Украины и привлечения к ответственности всех причастных к казням, пыткам и расправам над украинцами.

