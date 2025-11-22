Серия мощных взрывов всколыхнула сразу несколько российских городов: горит Сызранский НПЗ, в Саратове работает ПВО

Россия снова проснулась от ночных взрывов – сразу несколько регионов пережили самые мощные атаки за последние недели. Российские СМИ пишут, что в Сызрани, Саратове и Энгельсе прогремела серия взрывов, а местная ПВО пыталась сбить летевшие в направлении стратегических объектов дроны.

В России — ночь "бавовны" : взрывы на НПЗ в Сызрани и паника в Саратове и Энгельсе

В Сызрани Самарской области самый громкий взрыв произошел у местного нефтеперерабатывающего завода. Местные СМИ сообщают о погибших и раненых, а губернатор Вячеслав Федорищев признал, что "вражеская атака беспилотниками" вызвала пожар на объектах топливно-энергетического комплекса. По его словам, погибли два человека, еще двое госпитализированы.

Жители описывают картину как "удар страшной силы", говорят о новых взрывах и пламени, видимом издалека. Российские паблики публикуют видео ночного зарева над городом, а Telegram-каналы утверждают, что в районе НПЗ работали взрывотехники и пожарные.

Параллельно тревога поднялась в Саратове и Энгельсе — городах, расположенных рядом с авиабазой стратегической авиации РФ. Местные жители рассказывают о минимум пяти громких взрывах и серии ярких вспышек в небе. Из громкоговорителей раздавались объявления с призывом отойти от окон и прятаться.

По предварительной информации из российских источников, работала система ПВО, которая сбивала "воздушные цели" на подлете в город. Официально о разрушениях или жертвах в Саратове пока не заявляют, что традиционно вызывает сомнения.

