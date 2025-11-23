Речник Української добровольчої армії та голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук оприлюднив коментар щодо нової позиції сенатора-республіканця Ліндсі Грема стосовно можливих дій президента США Дональда Трампа у питанні мирного врегулювання війни між Росією та Україною.

Братчук про завершення війни

Грем змінив акценти

Сенатор заявив, що Трамп, прагнучи завершення війни, буде чинити тиск на обидві сторони, а не лише на Київ. Це стало корекцією його попередньої позиції, коли акцент робився переважно на тиску на Україну.



Гарантії суверенітету України



Грем підкреслив, що незалежно від деталей переговорного процесу, Трамп забезпечить, щоб Україна залишалась вільною, суверенною державою з достатнім оборонним потенціалом для стримування майбутньої російської агресії.



Сенатор наголосив, що надто багато було принесено в жертву, щоб будь-який мирний сценарій передбачав інший результат.



Міжнародні наслідки



За словами Грема, завершення війни уважно відстежують у світі, і воно не повинно створювати прецедент, який стимулював би інші держави до агресії. У цьому контексті він наголосив на важливості відповідального й зваженого мирного процесу.



Повернення викрадених дітей



Окремо Грем підкреслив: усі українські діти, незаконно вивезені Росією, мають бути повернуті додому. Братчук підтримав цю позицію, назвавши її принциповою умовою для будь-яких домовленостей.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" висловився щодо активних обговорень у медійному просторі навколо нібито мирної пропозиції Дональда Трампа. За його словами, нинішні інтерпретації документа як перемоги США або можливого провалу України є передчасними та не мають під собою реальних підстав.