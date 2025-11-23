Сергей Братчук о завершении войны в Украине

Представитель Украинской добровольческой армии и председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук обнародовал комментарий о новой позиции сенатора-республиканца Линдси Грэмма о возможных действиях президента США Дональда Трампа в вопросе мирного урегулирования войны между Россией и Украиной.

Братчук про окончание войны

Грэм изменил акценты

Сенатор заявил, что Трамп, стремясь к завершению войны, будет оказывать давление на обе стороны, а не только на Киев. Это стало коррекцией его прежней позиции, когда акцент делался преимущественно на давлении на Украину.



Гарантии суверенитета Украины



Грэм подчеркнул, что независимо от деталей переговорного процесса Трамп обеспечит, чтобы Украина оставалась свободным, суверенным государством с достаточным оборонным потенциалом для сдерживания будущей российской агрессии.



Сенатор подчеркнул, что слишком многое было принесено в жертву, чтобы любой мирный сценарий предполагал другой результат.



Международные последствия



По словам Грэма, завершение войны внимательно отслеживают в мире, и оно не должно создавать прецедент, который бы стимулировал другие государства к агрессии. В этом контексте он отметил важность ответственного и взвешенного мирного процесса.



Возвращение похищенных детей



Отдельно Грэм подчеркнул: все украинские дети, незаконно вывезенные Россией, должны быть возвращены домой. Братчук поддержал эту позицию, назвав ее принципиальным условием для любых договоренностей.

