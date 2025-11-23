Військовий прокоментував «мирний план США»: які є ризики

Старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" висловився щодо активних обговорень у медійному просторі навколо нібито мирної пропозиції Дональда Трампа. За його словами, нинішні інтерпретації документа як перемоги США або можливого провалу України є передчасними та не мають під собою реальних підстав.

Військовий про «мирний план США»

"Алекс": трактування плану — це спроби політичного піару

Військовий зазначив, що деякі коментатори намагаються подати цей план як стратегічний успіх Вашингтона над Росією та натякають, що відмова України від пропозицій буде її поразкою. На його думку, такі оцінки часто продиктовані політичними інтересами напередодні потенційних виборів в Україні.

Подальший розвиток подій залежатиме не від слів, а від реальних рішень

"Алекс" наголошує, що жоден зі сценаріїв наразі не можна назвати однозначно вигідним або катастрофічним. Усі варіанти, про які говорять у публічному просторі, поки що існують лише на рівні заяв, а практичні наслідки будуть залежати від того, як саме розвиватиметься ситуація після ухвалення того чи іншого рішення.

Україна перебуває у вимушеній позиції



Військовий зазначив, що країна фактично є заручницею обставин, оскільки певний вибір доведеться робити в будь-якому випадку. Він сподівається, що українське керівництво не буде зосереджуватися лише на одному з можливих сценаріїв, а прорахує кілька альтернативних шляхів, щоб уникнути помилок, допущених раніше.



Медіа не дають повної картини



На завершення "Алекс" додав, що найближчим часом суспільство навряд чи почує повну правду в інформаційному просторі, адже ключові рішення ухвалюються непублічно.



