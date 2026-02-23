Секретна угода між Іраном і Росією вже укладена: які умови

Іран і Росія уклали секретну угоду на суму близько 500 млн євро щодо постачання озброєння. Про це повідомляє Financial Times.

Умови секретної угоди між Іраном та Росією

За даними видання, Тегеран має отримати 500 переносних зенітно-ракетних комплексів "Верба", 2 500 ракет 9М336 та 500 приладів нічного бачення Mowgli-2.

Крім того, у січні 2026 року Іран уже отримав щонайменше шість ударних вертольотів Мі-28Е. Також Тегеран планує придбати у РФ дві ескадрильї винищувачів Су-35С. Постачання очікуються у три етапи протягом 2027–2029 років.

Як зазначає видання, угода спрямована на посилення іранської системи протиповітряної оборони після червневих ударів Ізраїлю, які продемонстрували вразливість стратегічних об’єктів країни.

