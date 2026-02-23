logo_ukra

Секретна угода між Іраном і Росією вже укладена: які умови
Секретна угода між Іраном і Росією вже укладена: які умови

Іран і Росія уклали секретну угоду на близько €500 млн щодо постачання озброєння, повідомляє Financial Times

23 лютого 2026, 03:24
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Іран і Росія уклали секретну угоду на суму близько 500 млн євро щодо постачання озброєння. Про це повідомляє Financial Times.

Секретна угода між Іраном і Росією вже укладена: які умови

Умови секретної угоди між Іраном та Росією

За даними видання, Тегеран має отримати 500 переносних зенітно-ракетних комплексів "Верба", 2 500 ракет 9М336 та 500 приладів нічного бачення Mowgli-2.

Крім того, у січні 2026 року Іран уже отримав щонайменше шість ударних вертольотів Мі-28Е. Також Тегеран планує придбати у РФ дві ескадрильї винищувачів Су-35С. Постачання очікуються у три етапи протягом 2027–2029 років.

Як зазначає видання, угода спрямована на посилення іранської системи протиповітряної оборони після червневих ударів Ізраїлю, які продемонстрували вразливість стратегічних об’єктів країни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Угруповання Об’єднаних сил України заявило, що після чергової російської атаки в Україні нібито "не залишилося" ані транспортно-заряджувальних машин HIMARS, ані пускових установок для ракет "Фламінго".
Втім, як зазначили військові, до цієї атаки їх теж не існувало. Зокрема, у повідомленні наголошується, що система HIMARS не має окремих транспортно-заряджувальних машин у тому форматі, про який заявляє російська сторона. Крім того, запуск FP-5 "Фламінго" здійснюється з простих направляючих, а не з окремих "пускових установок", про які звітує РФ. Раніше російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили, що за добу було "знищено транспортно-заряджувальну машину РСЗО HIMARS виробництва США та уражено пускові установки ракет “Фламинго”". В Угрупованні Об’єднаних сил підкреслили, що "знищити" те, чого не існує, може лише російська пропаганда.



Джерело: https://www.ft.com/content/d034cc1a-f5fb-494e-a3c1-466e8e80ed82
