Секретное соглашение между Ираном и Россией уже заключено: какие условия

Иран и Россия заключили секретное соглашение на сумму около 500 млн евро по поставкам вооружения. Об этом сообщает Financial Times .

Условия секретного соглашения между Ираном и Россией

По данным издания, Тегеран должен получить 500 переносных зенитно-ракетных комплексов "Ива", 2500 ракет 9М336 и 500 приборов ночного видения Mowgli-2.

Кроме того, в январе 2026 года Иран уже получил по меньшей мере шесть ударных вертолетов Ми-28Е. Также Тегеран планирует приобрести у РФ две эскадрильи истребителей Су-35С. Поставки ожидаются в три этапа в течение 2027-2029 годов.

Соглашение направлено на усиление иранской системы противовоздушной обороны после июньских ударов Израиля, которые продемонстрировали уязвимость стратегических объектов страны.

