Секрет «вусів» на «Шахеді» розкрито: що задумали окупанти

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Недилько Ксения
Російські окупанти почали оснащувати ударні безпілотники "Герань" (відомі як "Шахеди") загадковими металевими елементами, що зовні нагадують вуса. Військовий експерт та радник президента Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" пояснив, яку саме функцію виконують ці деталі. Як з'ясувалося, нововведення не має стосунку до радіоелектроніки чи розвідки, а є максимально примітивним інструментом для ініціації підриву.
Ілюстративне фото
Поява нетипових виступів на корпусі російських дронів-камікадзе спочатку викликала чимало запитань серед фахівців. Дехто припускав, що це можуть бути нові елементи зв'язку або антени для протидії засобам радіоелектронної боротьби. Проте детальний аналіз збитих чи приземлених апаратів розставив усе на свої місця.
Дослідження показало, що за допомогою цих елементів ворог намагається забезпечити гарантоване спрацьовування бойової частини при зіткненні з будь-якою перешкодою. Конструкція виявилася напрочуд дешевою та простою у виробництві, що цілком відповідає загальній концепції використання подібних безпілотників.
За словами радника, українським фахівцям не довелося зіштовхнутися з високими технологіями у цьому вузлі.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський військово-промисловий комплекс розробив нову спеціалізовану модифікацію ударного безпілотника, призначену для цілеспрямованого виведення з ладу української енергетичної інфраструктури.