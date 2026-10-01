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Секрет «вусів» на «Шахеді» розкрито: що задумали окупанти

Жодних складних датчиків: Сергій «Флеш» пояснив, навіщо на дрони «Герань» чіпляють металеві «вуса»

1 жовтня 2026, 14:56
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Недилько Ксения

Російські окупанти почали оснащувати ударні безпілотники "Герань" (відомі як "Шахеди") загадковими металевими елементами, що зовні нагадують вуса. Військовий експерт та радник президента Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" пояснив, яку саме функцію виконують ці деталі. Як з'ясувалося, нововведення не має стосунку до радіоелектроніки чи розвідки, а є максимально примітивним інструментом для ініціації підриву.

Секрет «вусів» на «Шахеді» розкрито: що задумали окупанти

Ілюстративне фото

Поява нетипових виступів на корпусі російських дронів-камікадзе спочатку викликала чимало запитань серед фахівців. Дехто припускав, що це можуть бути нові елементи зв'язку або антени для протидії засобам радіоелектронної боротьби. Проте детальний аналіз збитих чи приземлених апаратів розставив усе на свої місця.

Секрет «вусів» на «Шахеді» розкрито: що задумали окупанти - фото 2

"Ми поки що точно не знаємо, навіщо ці вуса", — спершу зауважив радник президента Сергій Бескрестнов "Флеш", згадуючи перші припущення військових інженерів. Утім, він одразу ж додав категоричне спростування початкових версій: "Але це точно не антени".

Дослідження показало, що за допомогою цих елементів ворог намагається забезпечити гарантоване спрацьовування бойової частини при зіткненні з будь-якою перешкодою. Конструкція виявилася напрочуд дешевою та простою у виробництві, що цілком відповідає загальній концепції використання подібних безпілотників.

Секрет «вусів» на «Шахеді» розкрито: що задумали окупанти - фото 2

"З "Усами" на "Герані" вже остаточно розібралися — це звичайний механічний детонатор", — повідомив Сергій "Флеш". Описуючи внутрішню будову знахідки, експерт пояснив: "Всередині розташовані металева трубка та металевий стрижень. При дотику до будь-чого вони просто замикаються між собою, після чого миттєво надходить команда на вибух".

За словами радника, українським фахівцям не довелося зіштовхнутися з високими технологіями у цьому вузлі.

"Все зроблено механічно просто, там немає жодних сенсорів чи складних датчиків", — резюмував Бескрестнов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський військово-промисловий комплекс розробив нову спеціалізовану модифікацію ударного безпілотника, призначену для цілеспрямованого виведення з ладу української енергетичної інфраструктури.



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