Российские оккупанты начали оснащать ударные беспилотники "Герань" (известные как "Шахеды") загадочными металлическими элементами, внешне напоминающими усы. Военный эксперт и советник президента Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" объяснил, какую именно функцию выполняют эти детали. Как выяснилось, нововведение не имеет отношения к радиоэлектронике или разведке, а является максимально примитивным инструментом для инициации взрыва.

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Появление нетипичных выступлений на корпусе русских дронов-камикадзе первоначально вызвало немало вопросов среди специалистов. Некоторые предполагали, что это могут быть новые элементы связи или антенны для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы. Однако детальный анализ сбитых или приземленных аппаратов расставил все на свои места.

"Мы пока точно не знаем, зачем эти усы", — заметил советник президента Сергей Бескрестнов "Флэш", вспоминая первые предположения военных инженеров. Впрочем, он сразу же добавил категорическое опровержение начальных версий: "Но это точно не антенны".

Исследование показало, что с помощью этих элементов враг пытается обеспечить гарантированный взрыв боевой части при столкновении с любым препятствием. Конструкция оказалась удивительно дешевой и простой в производстве, что полностью соответствует общей концепции использования подобных беспилотников.

"С "Усамы" на "Герани" уже окончательно разобрались — это обычный механический детонатор", — сообщил Сергей "Флэш". Описывая внутреннее устройство находки, эксперт объяснил: "Внутри расположены металлическая трубка и металлический стержень. При прикосновении к чему-либо они просто замыкаются между собой, после чего мгновенно поступает команда на взрыв".

По словам советника, украинским специалистам не пришлось столкнуться с высокими технологиями в этом узле.

"Все сделано механически просто, там нет никаких сенсоров или сложных датчиков", — резюмировал Бескрестнов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский военно-промышленный комплекс разработал новую специализированную модификацию ударного беспилотника, предназначенную для целенаправленного выведения из строя украинской энергетической инфраструктуры.