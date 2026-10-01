logo

BTC/USD

83948

ETH/USD

2699.84

USD/UAH

44.68

EUR/UAH

50.72

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Секрет «усов» на «Шахеде» раскрыт: что задумали оккупанты
commentss НОВОСТИ Все новости

Секрет «усов» на «Шахеде» раскрыт: что задумали оккупанты

Никаких сложных датчиков: Сергей «Флэш» объяснил, зачем на дроны «Герань» цепляют металлические «усы»

1 октября 2026, 14:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российские оккупанты начали оснащать ударные беспилотники "Герань" (известные как "Шахеды") загадочными металлическими элементами, внешне напоминающими усы. Военный эксперт и советник президента Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" объяснил, какую именно функцию выполняют эти детали. Как выяснилось, нововведение не имеет отношения к радиоэлектронике или разведке, а является максимально примитивным инструментом для инициации взрыва.

Секрет «усов» на «Шахеде» раскрыт: что задумали оккупанты

Иллюстративное фото

Появление нетипичных выступлений на корпусе русских дронов-камикадзе первоначально вызвало немало вопросов среди специалистов. Некоторые предполагали, что это могут быть новые элементы связи или антенны для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы. Однако детальный анализ сбитых или приземленных аппаратов расставил все на свои места.

Секрет «усов» на «Шахеде» раскрыт: что задумали оккупанты - фото 2

"Мы пока точно не знаем, зачем эти усы", — заметил советник президента Сергей Бескрестнов "Флэш", вспоминая первые предположения военных инженеров. Впрочем, он сразу же добавил категорическое опровержение начальных версий: "Но это точно не антенны".

Исследование показало, что с помощью этих элементов враг пытается обеспечить гарантированный взрыв боевой части при столкновении с любым препятствием. Конструкция оказалась удивительно дешевой и простой в производстве, что полностью соответствует общей концепции использования подобных беспилотников.

Секрет «усов» на «Шахеде» раскрыт: что задумали оккупанты - фото 2

"С "Усамы" на "Герани" уже окончательно разобрались — это обычный механический детонатор", — сообщил Сергей "Флэш". Описывая внутреннее устройство находки, эксперт объяснил: "Внутри расположены металлическая трубка и металлический стержень. При прикосновении к чему-либо они просто замыкаются между собой, после чего мгновенно поступает команда на взрыв".

По словам советника, украинским специалистам не пришлось столкнуться с высокими технологиями в этом узле.

"Все сделано механически просто, там нет никаких сенсоров или сложных датчиков", — резюмировал Бескрестнов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский военно-промышленный комплекс разработал новую специализированную модификацию ударного беспилотника, предназначенную для целенаправленного выведения из строя украинской энергетической инфраструктуры.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости