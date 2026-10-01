Знищує опори та металеві мости: окупанти розробили БПЛА з унікальним боєзарядом КРСН

Російський військово-промисловий комплекс розробив нову спеціалізовану модифікацію ударного безпілотника, призначену для цілеспрямованого виведення з ладу української енергетичної інфраструктури. Перші офіційні згадки про цей тип озброєння з'явилися в повідомленнях Головного управління розвідки Міноборони України ще в середині серпня. Конструктивна специфіка апарата полягає в тому, що його вибухову речовину інтегрували безпосередньо в крила. Під час детонації така система формує спрямовані потоки розплавленого металу, які здатні пропалювати та деформувати міцні залізні елементи.

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Інформацію про технологічне оновлення армії РФ підтверджують і фахівці з військового зв'язку. Зокрема, експерт Сергій "Флеш" Бескрестнов напередодні сповістив, що загарбники здійснили перший запуск реактивного БПЛА, оснащеного кумулятивно-ріжучим спеціальним навантаженням (КРСН). Даний тип озброєння розроблявся вузькопрофільно — саме для ефективного руйнування металевих конструкцій опор ЛЕП та прольотів залізничних чи автомобільних мостів. Його бойова частина вагою 40 кілограмів додатково розділена на чотири окремі модулі ураження.





Аналітики припускають, що агресор готує цілеспрямовану кампанію проти ключових вузлів живлення України. Авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі телеканалу Київ24 наголосив, що під загрозою перебувають найпотужніші розподільчі мережі країни.

"Росія насамперед може атакувати високовольтні лінії напругою 330–750 кВ і вище", — застеріг фахівець. Він пояснив такий вибір цілей тим, що ці об'єкти відіграють роль ключових енергетичних магістралей держави.

На думку експерта, ворог прагне завдати довготривалої шкоди, оскільки ремонт таких конструкцій є надзвичайно складним процесом. Долінце підкреслив, що "пошкодження їхніх опор потребує значно більше часу для відновлення", аніж ліквідація наслідків звичайних влучань. Завершуючи свій аналіз, урядовець резюмував: "Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська ведуть активну підготовку до чергового повітряного нападу на територію України. За наявною інформацією, загарбники планують завдати ракетного або комбінованого удару, цілячись по об'єктах у центральних та східних регіонах нашої держави.