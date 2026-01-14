В Україні останні масовані ракетно-шахедні атаки відзначилися не лише ураженням енергосистеми під час морозів, але й використанням окупантами модифікованих зразків ударних БПЛА, які все частіше зустрічають фахівці, які знаходять та вивчають уламки цих БПЛА.

Щодня над Україною збивають такі «шахеди»: фахівці попереджають

Так, фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що останні дні ППО щодня збиває "Шахед" з ракетою.

Ще також він зауважив, що почастішали випадки застосування окупантами мін на ударних БПЛА.

"Половина Шахедів, що атакують останні дні ЖД Ковель-Київ, несуть на собі магнітні міни, які скидають у сніг. Будь ласка, попередьте всі служби про ризики", – пише "Флеш".





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час повітряної атаки на Київ частину ворожих безпілотників було приземлено не лише завдяки роботі ППО, а й через складні погодні умови. Фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив механіку обмерзання дронів.

За словами експерта, ворог використовує спеціальні модифікації безпілотників, проте вони не захищають апарат повністю. "Про те, що Шахеди цієї ночі падали через обмерзання. У Шахедів є зимовий варіант, який передбачає обігрів у польоті частини внутрішніх елементів. Але обігрів площин у Шахеда немає, тому він може покритися льодом", — зазначає фахівець.