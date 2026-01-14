logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Щодня над Україною збивають такі «шахеди»: фахівці попереджають
commentss НОВИНИ Всі новини

Щодня над Україною збивають такі «шахеди»: фахівці попереджають

Фахівці попереджають про ракети та міни на «шахедах»

14 січня 2026, 15:43
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Україні останні масовані ракетно-шахедні атаки відзначилися не лише ураженням енергосистеми під час морозів, але й використанням окупантами модифікованих зразків ударних БПЛА, які все частіше зустрічають фахівці, які знаходять та вивчають уламки цих БПЛА.

Щодня над Україною збивають такі «шахеди»: фахівці попереджають

Щодня над Україною збивають такі «шахеди»: фахівці попереджають

Так, фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що останні дні ППО щодня збиває "Шахед" з ракетою.

Ще також він зауважив, що почастішали випадки застосування окупантами мін на ударних БПЛА.

"Половина Шахедів, що атакують останні дні ЖД Ковель-Київ, несуть на собі магнітні міни, які скидають у сніг. Будь ласка, попередьте всі служби про ризики", – пише "Флеш".

Щодня над Україною збивають такі «шахеди»: фахівці попереджають - фото 2

                                                                                                                                                                             


Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час повітряної атаки на Київ частину ворожих безпілотників було приземлено не лише завдяки роботі ППО, а й через складні погодні умови. Фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив механіку обмерзання дронів.

За словами експерта, ворог використовує спеціальні модифікації безпілотників, проте вони не захищають апарат повністю. "Про те, що Шахеди цієї ночі падали через обмерзання. У Шахедів є зимовий варіант, який передбачає обігрів у польоті частини внутрішніх елементів. Але обігрів площин у Шахеда немає, тому він може покритися льодом", — зазначає фахівець.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини