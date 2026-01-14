В Украине последние массированные ракетно-шахедные атаки отметились не только поражением энергосистемы во время морозов, но и использованием оккупантами модифицированных образцов ударных БПЛА, которые все чаще встречают специалисты, находящие и изучающие обломки этих БПЛА.

Каждый день над Украиной сбивают такие «шахеды»: специалисты предупреждают

Так, специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что последние дни ПВО ежедневно сбивает "Шахед" с ракетой.

Также он отметил, что участились случаи применения оккупантами мин на ударных БПЛА.

"Половина Шахедов, атакующих последние дни ЖД Ковель-Киев, несут на себе магнитные мины, которые сбрасывают в снег. Пожалуйста, предупредите все службы о рисках", – пишет "Флэш".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время воздушной атаки на Киев часть вражеских беспилотников была приземлена не только благодаря работе ПВО, но и из-за сложных погодных условий. Специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов объяснил механику обледенения дронов.

По словам эксперта, враг использует специальные модификации беспилотников, но они не защищают аппарат полностью. "О том, что Шахеды этой ночью падали из-за обледенения. У Шахедов есть зимний вариант, предусматривающий обогрев в полете части внутренних элементов. Но обогрев плоскостей у Шахеда нет, поэтому он может покрыться льдом", — отмечает специалист.