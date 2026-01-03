Щоб добути воду з бочки, донеччани мають ходити з гарячим чайником — кран спочатку розморозити

У Калінінському районі Донецька люди, які залишилися без водопостачання, змушені вирішувати проблему власноруч. Про це повідомляють активісти руху "Жовта стрічка".

В Донецьку людям радять самостійно розморожувати крани

За їхніми даними, окупаційні адміністрації не поспішають відновлювати подачу води. Натомість мешканцям радять самостійно розморожувати крани на бочках, ремонтувати їх та намагатися налагодити водопостачання власними силами. Фактично — виживати, як можуть.

Ситуація з водою погіршується не лише на Донеччині. У Керчі жителі масово скаржаться на якість водопровідної води. Про це повідомляли й "Коментарі". З кранів тече жовта рідина з неприємним запахом, яку складно назвати питною навіть на вигляд.

Активісти "Жовтої стрічки" наголошують: це не поодинокі випадки, а постійна проблема в різних районах міста. Люди обурені, але відповіді отримують стандартні — без реальних рішень.

У відповідь на численні скарги підприємство "Вода Криму" заявило, що зміна кольору та запаху води нібито пов’язана зі зростанням кількості фітопланктону. Попри відхилення показників від норми, окупаційні служби запевняють: вода придатна для вживання.

Тим часом мешканці окупованих територій залишаються сам на сам із базовими проблемами — без нормальної води, без гарантій безпеки і без відповідальності з боку так званої "влади".

