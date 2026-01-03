logo

BTC/USD

89769

ETH/USD

3098.8

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Чтобы добыть воду из бочки, дончане должны ходить с горячим чайником – кран сначала разморозить
commentss НОВОСТИ Все новости

Чтобы добыть воду из бочки, дончане должны ходить с горячим чайником – кран сначала разморозить

В оккупированных городах проблемы с водоснабжением становятся нормой, а ответственность перекладывают на самих жителей.

3 января 2026, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Калининском районе Донецка оставшиеся без водоснабжения люди вынуждены решать проблему собственноручно. Об этом сообщают активисты движения "Желтая лента" .

Чтобы добыть воду из бочки, дончане должны ходить с горячим чайником – кран сначала разморозить

В Донецке людям советуют самостоятельно размораживать краны

По их данным, оккупационные администрации не спешат возобновлять подачу воды. Жителям советуют самостоятельно размораживать краны на бочках , ремонтировать их и пытаться наладить водоснабжение собственными силами. Фактически выживать, как могут.

Ситуация с водой ухудшается не только в Донецкой области. В Керчи жители массово жалуются на качество водопроводной воды. Об этом сообщали и "Комментарии". Из кранов течет желтая жидкость с неприятным запахом , которую сложно назвать питьевой даже с виду.

Активисты "Желтой ленты" отмечают: это не редкие случаи, а постоянная проблема в разных районах города. Люди возмущены, но ответы получают стандартные – без реальных решений.

В ответ на многочисленные жалобы предприятие "Вода Крыма" заявило, что изменение цвета и запаха воды связано с ростом количества фитопланктона . Несмотря на отклонение показателей от нормы, оккупационные службы уверяют: вода пригодна для употребления.

Между тем, жители оккупированных территорий остаются один на один с базовыми проблемами — без нормальной воды, без гарантий безопасности и без ответственности со стороны так называемой "власти".

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал , что в Литве ускорили масштабные работы по укреплению государственной границы — часть мостов готовят к возможному подрыву в случае военной угрозы. Жители приграничных районов обратили внимание на активные ремонтные работы вблизи границы с Беларусью. Как выяснилось, речь идет не об обычном обновлении инфраструктуры. Литовские вооруженные силы подтвердили, что эти меры являются частью реализации оборонных решений, согласованных еще в июле прошлого года. По официальной информации, на отдельных мостах устанавливаются инженерные конструкции для крепления взрывчатых веществ. В случае войны это позволит оперативно взорвать объекты и заблокировать продвижение военной техники противника.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости