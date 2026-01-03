Чтобы добыть воду из бочки, дончане должны ходить с горячим чайником – кран сначала разморозить

В Калининском районе Донецка оставшиеся без водоснабжения люди вынуждены решать проблему собственноручно. Об этом сообщают активисты движения "Желтая лента" .

В Донецке людям советуют самостоятельно размораживать краны

По их данным, оккупационные администрации не спешат возобновлять подачу воды. Жителям советуют самостоятельно размораживать краны на бочках , ремонтировать их и пытаться наладить водоснабжение собственными силами. Фактически выживать, как могут.

Ситуация с водой ухудшается не только в Донецкой области. В Керчи жители массово жалуются на качество водопроводной воды. Об этом сообщали и "Комментарии". Из кранов течет желтая жидкость с неприятным запахом , которую сложно назвать питьевой даже с виду.

Активисты "Желтой ленты" отмечают: это не редкие случаи, а постоянная проблема в разных районах города. Люди возмущены, но ответы получают стандартные – без реальных решений.

В ответ на многочисленные жалобы предприятие "Вода Крыма" заявило, что изменение цвета и запаха воды связано с ростом количества фитопланктона . Несмотря на отклонение показателей от нормы, оккупационные службы уверяют: вода пригодна для употребления.

Между тем, жители оккупированных территорий остаются один на один с базовыми проблемами — без нормальной воды, без гарантий безопасности и без ответственности со стороны так называемой "власти".

