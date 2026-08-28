Що зробить Путін, якщо не отримає Донбас: три небезпечні сценарії для України

Для Путіна захоплення всього Донбасу давно перетворилося не лише на військову, а й на політичну мету. Кремлю потрібен результат, який можна було б представити російському суспільству як доказ того, що роки війни, величезні втрати та дедалі більші витрати нібито були виправданими. Саме тому відсутність бажаного результату на Донбасі навряд чи автоматично підштовхне Москву до завершення війни. Навпаки, Кремль може спробувати змінити форму тиску: посилити ракетно-дронові удари по українському тилу, відкрити або активізувати інші напрямки фронту, збільшити чисельність армії чи вдатися до дипломатичного маневру із пропозицією припинення вогню. Таким чином, невдача російського наступу до зими може стати не початком деескалації, а моментом переходу Кремля до нової, потенційно ще небезпечнішої фази війни. На що може піти Путін у разі провалу плану на Донбасі? Портал "Коментарі" дізнався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot вважає, що якщо російський наступ на Донбасі не принесе Кремлю бажаного результату, Москва може зробити ставку на посилення повітряної кампанії проти українського тилу. Ракети та безпілотники можуть дедалі активніше використовуватися для ударів по енергетичній, транспортній та комунальній інфраструктурі, особливо під час холодів. Паралельно Росія може нарощувати чисельність армії через приховану або відкриту мобілізацію, щоб компенсувати втрати, утримувати тиск на фронті та підготувати резерви для нових наступальних операцій.

Інший сценарій — спроба Кремля перейти від військової ескалації до дипломатичного маневру. Якщо продовження наступу стане надто затратним і не даватиме достатніх результатів, Путін може демонструвати готовність до припинення або заморожування бойових дій. Однак така пауза не обов'язково означатиме відмову Росії від її воєнних цілей: Москва може використати її для відновлення підрозділів, накопичення ракет і дронів, нарощування виробництва озброєнь та спроб послабити міжнародну підтримку України.

Чат-бот Gemini стверджує, що якщо Росія не зможе досягти помітного прориву на Донбасі, Кремль може спробувати компенсувати невдачі на фронті різким посиленням повітряних атак. Основний тиск у такому разі припаде на український тил: енергетику, теплопостачання, транспорт та іншу критичну інфраструктуру. Розрахунок може полягати в тому, щоб у найхолодніший період створити максимальні проблеми для великих міст, виснажити населення та посилити політичний тиск на Україну. Одночасно Москва може вдатися до нової хвилі прихованої або відкритої мобілізації, поповнюючи виснажені штурмові частини та формуючи резерви для продовження наступальних дій навесні.

Якщо ж ціна подальшого наступу стане для Кремля надто високою, Путін може змінити тактику та заговорити про припинення вогню або заморожування бойових дій. Такий дипломатичний маневр не обов'язково означатиме реальну готовність Росії завершити війну. Москва може розглядати паузу як можливість відновити армію, накопичити ракети й безпілотники, збільшити виробництво озброєнь та дочекатися сприятливіших політичних обставин. Водночас Кремль може розраховувати, що тривале перемир'я поступово послабить увагу Заходу до України та ускладнить збереження нинішніх масштабів міжнародної підтримки.

За версією чат-боту ChatGPT, якщо до зими Росія не досягне бажаного результату на Донбасі, Путін може наказати продовжувати наступ незалежно від його ціни. Основний тиск у такому разі збережеться на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ і Слов'янськ, а російські війська намагатимуться послабити оборону ударами по шляхах постачання та логістиці. Водночас Кремль може несподівано перенести частину зусиль на іншу ділянку фронту.

Третім і потенційно найбільш небезпечним варіантом може стати дипломатичний маневр. Якщо подальші штурми вимагатимуть дедалі більше людей і техніки, але не приноситимуть необхідного результату, Кремль може раптово почати демонструвати "готовність до миру" та запропонувати припинення вогню. Однак така пауза може бути потрібна Москві передусім для відновлення виснажених підрозділів, поповнення армії, накопичення ракет, дронів та іншого озброєння.

Таким чином, усі три версії ШІ вважають, що якщо Росія не зможе захопити Донбас до зими, це навряд чи змусить Путіна відмовитися від війни. Швидше Кремль спробує змінити тактику: продовжити виснажливий наступ, перенести тиск на інші напрямки, посилити удари по українському тилу або запропонувати тимчасове перемир'я. Причому останній варіант може виявитися найбільш підступним, адже пауза здатна дати Москві час для відновлення армії та накопичення озброєнь. Тому провал російських планів на Донбасі може стати не кінцем активної фази війни, а початком нового етапу протистояння, в якому Кремль шукатиме інші способи змусити Україну до поступок.

Портал "Коментарі" вже писав, що РФ планує цілодобові атаки по Україні.