Что сделает Путин, если не получит Донбасс: три опасных сценария для Украины

Для Путина захват всего Донбасса давно превратился не только в военную, но и в политическую цель. Кремлю нужен результат, который можно было бы представить российскому обществу как доказательство того, что годы войны, огромные потери и растущие расходы якобы были оправданы. Именно поэтому отсутствие желаемого результата в Донбассе вряд ли автоматически подтолкнет Москву к завершению войны. Напротив, Кремль может попытаться изменить форму давления: усилить ракетно-дроновые удары по украинскому тылу, открыть или активизировать другие направления фронта, увеличить численность армии или прибегнуть к дипломатическому маневру с предложением прекращения огня. Таким образом, неудача русского наступления к зиме может стать не началом деэскалации, а моментом перехода Кремля в новую, потенциально еще более опасную фазу войны. На что может пойти Путин в случае провала плана в Донбассе? Портал "Комментарии" узнал мнение искусственного интеллекта на этот счет.

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Чат-бот Copilot считает, что если российское наступление на Донбассе не принесет Кремлю желаемый результат, Москва может сделать ставку на усиление воздушной кампании против украинского тыла. Ракеты и беспилотники могут активно использоваться для ударов по энергетической, транспортной и коммунальной инфраструктуре, особенно во время холодов. Параллельно Россия может наращивать численность армии из-за скрытой или открытой мобилизации, чтобы компенсировать потери, удерживать давление на фронте и подготовить резервы для новых наступательных операций.

Другой сценарий – попытка Кремля перейти от военной эскалации к дипломатическому маневру. Если продолжение наступления станет слишком затратным и не дает достаточных результатов, Путин может демонстрировать готовность к прекращению или замораживанию боевых действий. Однако такая пауза не обязательно означает отказ России от ее военных целей: Москва может использовать ее для восстановления подразделений, накопления ракет и дронов, наращивания производства вооружений и попыток ослабить международную поддержку Украины.

Чат-бот Gemini утверждает, что если Россия не сможет добиться заметного прорыва на Донбассе, Кремль может попытаться компенсировать неудачи на фронте резким усилением воздушных атак. Основное давление в этом случае придется на украинский тыл: энергетику, теплоснабжение, транспорт и другую критическую инфраструктуру. Расчет может заключаться в том, чтобы в самый холодный период создать максимальные проблемы для крупных городов, истощить население и усилить политическое давление на Украину. Одновременно Москва может прибегнуть к новой волне скрытой или открытой мобилизации, пополняя истощенные штурмовые части и формируя резервы для продолжения наступательных действий весной.

Если же цена дальнейшего наступления станет для Кремля слишком высокой, Путин может изменить тактику и заговорить о прекращении огня или замораживании боевых действий. Такой дипломатический маневр не обязательно означает реальную готовность России завершить войну. Москва может рассматривать паузу как возможность восстановить армию, накопить ракеты и беспилотники, увеличить производство вооружений и дождаться более благоприятных политических обстоятельств. В то же время, Кремль может рассчитывать, что длительное перемирие постепенно ослабит внимание Запада к Украине и усложнит сохранение нынешних масштабов международной поддержки.

По версии чат-бота ChatGPT, если до зимы Россия не достигнет желаемого результата на Донбассе, Путин может приказать продолжать наступление вне зависимости от его цены. Основное давление в таком случае сохранится на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск, а российские войска постараются ослабить оборону ударами по путям снабжения и логистике. В то же время, Кремль может неожиданно перенести часть усилий на другой участок фронта.

Третьим и наиболее опасным вариантом может стать дипломатический маневр. Если дальнейшие штурмы потребуют все больше людей и техники, но не принесут необходимого результата, Кремль может внезапно начать демонстрировать "готовность к миру" и предложить прекращение огня. Однако такая пауза может быть нужна Москве прежде всего для восстановления истощенных подразделений, пополнения армии, накопления ракет, дронов и другого вооружения.

Таким образом, все три версии ИИ считают, что если Россия не сможет захватить Донбасс в зиму, это вряд ли заставит Путина отказаться от войны. Скорее, Кремль попытается изменить тактику: продолжить изнурительное наступление, перенести давление на другие направления, усилить удары по украинскому тылу или предложить временное перемирие. Причем, последний вариант может оказаться наиболее коварным, ведь пауза способна дать Москве время для восстановления армии и накопления вооружений. Поэтому провал российских планов на Донбассе может стать не концом активной фазы войны, а началом нового этапа противостояния, в котором Кремль будет искать другие способы принудить Украину к уступкам.

Портал "Комментарии" уже писал что РФ планирует круглосуточные атаки по Украине.