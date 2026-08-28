Нова тактика ударів РФ остаточно поставить українців на коліна: шокуючий прогноз

Росія може перейти до тактики практично безперервних атак невеликими групами безпілотників, намагаючись виснажувати населення та порушувати нормальну роботу великих українських міст. У такому разі повітряні тривоги в Києві теоретично можуть тривати дуже довго. Таку думку в коментарі УНІАН висловив ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман.

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За його словами, останнім часом противник активно використовує реактивні дрони, які через високу швидкість складніше перехоплювати. Водночас Росія має можливість виробляти значну кількість безпілотників, що дозволяє їй змінювати не лише масштаби, а й ритм атак.

Гетьман вважає, що Москва може відмовитися від концентрації великої кількості БпЛА в одній хвилі та перейти до регулярних запусків по кілька апаратів.

"Тобто невелика кількість, але постійно. Ми поки що до цього чітко не підготовлені, але знайдемо вихід у цій ситуації", — зазначив експерт.

На його думку, головним завданням такої тактики є не лише завдання безпосередніх ударів, а й постійний психологічний та економічний тиск. Часті тривоги ускладнюють пересування містом, впливають на роботу підприємств, громадського транспорту та логістику.

Як приклад Гетьман навів 27 серпня, коли в Києві протягом доби повітряну тривогу оголошували 13 разів. Експерт припускає, що противник потенційно може запускати по одному-два дрони через короткі проміжки часу, не даючи можливості оголосити відбій.

"Цілком можливо, що повітряна тривога може бути взагалі постійна. Не просто 13 разів, вона може бути постійна", — заявив Гетьман.

Для протидії такому сценарію, за його оцінкою, Україні доведеться активніше поєднувати наземні засоби ППО з авіацією та гелікоптерами, намагаючись перехоплювати дрони ще на підступах до столиці.

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