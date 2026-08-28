Новая тактика ударов РФ окончательно поставит украинцев на колени: шокирующий прогноз

Россия может перейти к тактике практически непрерывных атак небольшими группами беспилотников, пытаясь истощать население и нарушать нормальную работу крупных украинских городов. В таком случае, воздушные тревоги в Киеве теоретически могут длиться очень долго. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.

Фото: из открытых источников

По его словам, в последнее время противник активно использует реактивные дроны, которые из-за высокой скорости сложнее перехватывать. В то же время у России есть возможность производить значительное количество беспилотников, что позволяет ей изменять не только масштабы, но и ритм атак.

Гетман считает, что Москва может отказаться от концентрации большого количества БпЛА в одной волне и перейти к регулярным запускам по нескольким аппаратам.

"То есть небольшое количество, но постоянно. Мы пока к этому четко не подготовлены, но найдем выход в этой ситуации", — отметил эксперт.

По его мнению, главной задачей такой тактики является не только нанесение непосредственных ударов, но и постоянное психологическое и экономическое давление. Частые тревоги усложняют передвижение по городу, влияют на работу предприятий, общественного транспорта и логистику.

В качестве примера Гетман привел 27 августа, когда в Киеве в течение суток воздушную тревогу объявляли 13 раз. Эксперт предполагает, что противник потенциально может запускать по одному-два дрона через короткие промежутки времени, не давая возможности объявить отбой.

"Вполне возможно, что воздушная тревога может быть вообще постоянной. Не просто 13 раз, она может быть постоянной", — заявил Гетьман.

Для противодействия такому сценарию, по его оценке, Украине придется активнее совмещать наземные средства ПВО с авиацией и вертолетами, пытаясь перехватывать дроны еще на подступах к столице.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Украинцы пока не определились, кто мог бы стать следующим президентом после Владимира Зеленского, а общественные настроения по поводу предстоящих выборов остаются нестабильными и противоречивыми. Об этом заявил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий.