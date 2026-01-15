Що знаходять у телефонах убитих російських військових

Рубрики
Ткачова Марія
У мобільних телефонах російських військових, які брали участь у бойових діях проти України, виявляють численні свідчення внутрішнього насильства у підрозділах армії РФ. Найбільш показовим, за оцінками, є не бойова інформація, а характер взаємин між самими військовослужбовцями.
Контент на телефоні солдата рф
Йдеться про зафіксовані випадки знущань, принижень, шантажу, погроз фізичною розправою та сексуальним насильством. Такі прояви, як зазначається, мають системний характер і відображають атмосферу всередині окремих підрозділів, що діють на території України.
Окрему увагу привертає ставлення до так званих "добровольців", які опинилися в умовах повної безкарності командування і внутрішньої жорстокості. Подальша доля багатьох із них залишається невідомою, що лише підкреслює рівень деградації та насильства у лавах армії РФ.
За наявними свідченнями, внутрішній терор і садизм стали частиною повсякденності окремих підрозділів, що ще раз демонструє реальний стан справ у російських військах на війні проти України.