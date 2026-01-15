Що знаходять у телефонах убитих російських військових

У мобільних телефонах російських військових, які брали участь у бойових діях проти України, виявляють численні свідчення внутрішнього насильства у підрозділах армії РФ. Найбільш показовим, за оцінками, є не бойова інформація, а характер взаємин між самими військовослужбовцями.

Контент на телефоні солдата рф

Йдеться про зафіксовані випадки знущань, принижень, шантажу, погроз фізичною розправою та сексуальним насильством. Такі прояви, як зазначається, мають системний характер і відображають атмосферу всередині окремих підрозділів, що діють на території України.

Окрему увагу привертає ставлення до так званих "добровольців", які опинилися в умовах повної безкарності командування і внутрішньої жорстокості. Подальша доля багатьох із них залишається невідомою, що лише підкреслює рівень деградації та насильства у лавах армії РФ.

За наявними свідченнями, внутрішній терор і садизм стали частиною повсякденності окремих підрозділів, що ще раз демонструє реальний стан справ у російських військах на війні проти України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійський військовослужбовець із позивним "Асай" публічно розповів історії про нібито жорстокі знущання в українському полоні. У своїх заявах він описує сцени, які виглядають як свідомо перебільшені та абсурдні, зокрема твердження про тортури, під час яких військовополонених змушували калічити одне одного.

За його словами, одного з полонених нібито примусили відкусити вухо іншому, після чого цього ж полоненого змусили з’їсти відірваний шматок. Такі заяви він подає як власний досвід або як історії, почуті від інших військових. Подібні розповіді поширюються у російському інформаційному просторі в межах кампаній з дискредитації України та формування образу "нелюдського полону". Водночас ці заяви не підтверджуються жодними незалежними доказами і суперечать численним свідченням міжнародних організацій та журналістів, які фіксували дотримання Україною норм поводження з військовополоненими.

