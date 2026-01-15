Что нашли в телефонах убитых российских военных

В мобильных телефонах российских военных, участвовавших в боевых действиях против Украины, выявляют многочисленные свидетельства внутреннего насилия в подразделениях армии РФ. Наиболее показательным, по оценкам, не боевая информация, а характер взаимоотношений между самими военнослужащими.

Контент в телефоне солдата рф

Речь идет о зафиксированных случаях издевательств, унижений, шантажа, угроз физической расправой и сексуальным насилием. Такие проявления, как отмечается, носят системный характер и отражают атмосферу внутри отдельных подразделений, действующих на территории Украины.

Отдельное внимание привлекает отношение к так называемым "добровольцам", оказавшимся в условиях полной безнаказанности командования и внутренней жестокости. Дальнейшая судьба многих из них остается неизвестной, что лишь подчеркивает уровень деградации и насилия в рядах армии РФ.

По свидетельствам, внутренний террор и садизм стали частью повседневности отдельных подразделений, что еще раз демонстрирует реальное положение дел в российских войсках на войне против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский военнослужащий с позывным "Асай" публично рассказал истории о якобы жестоких издевательствах в украинском плену. В своих заявлениях он описывает сцены, которые выглядят как заведомо преувеличенные и абсурдные, в частности, утверждения о пытках, во время которых военнопленных заставляли калечить друг друга.

По его словам, одного из пленных якобы заставили откусить ухо другому, после чего этого же пленника заставили съесть оторванный кусок. Такие заявления он представляет как собственный опыт или как истории, услышанные от других военных. Подобные рассказы распространяются в российском информационном пространстве в рамках кампаний по дискредитации Украины и формированию образа "бесчеловечного плена". В то же время, эти заявления не подтверждаются никакими независимыми доказательствами и противоречат многочисленным свидетельствам международных организаций и журналистов, которые фиксировали соблюдение Украиной норм обращения с военнопленными.

